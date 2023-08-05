EPDK, Elder ve İTÜ ARI Teknokent'in "Enerjim Sensin Hızlandırma Programı"na başvurular başladı

İTÜ ARI Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir enerji arz güvenliği, elektrik sektöründe teknolojik dönüşüm, enerji verimliliği, enerji altyapıları, tüketici memnuniyeti ve benzeri alanlarda yeni yaklaşımlarla enerji sektörüne yön verecek yenilikleri barındıran enerji girişimleri, hızlandırma programına 4 Eylül'e kadar başvurabilecek.

Program sonunda başarılı olan enerji girişimleri, Enerjim Sensin Demo Günü'nde 800 bin lira ve Big Bang Startup Challenge 2023 sahnesinde 1 milyon lira nakit ödül kazanabilecek.

Kazanan girişimlere program sonunda toplamda 1 milyon 800 bin lira ödül verilecek. Ayrıca, Enerjim Sensin jürisince seçilen enerji girişimleri, Big Bang Startup Challenge'ın 342 milyon lira değerinde ödül havuzundan da faydalanabilecek.

İTÜ Çekirdek işbirliğindeki Enerjim Sensin Hızlandırma Programı ile girişimciler, yenilikçi iş fikirlerini elektrik dağıtım sektörüne tanıtma fırsatı yakalayacak. Program kapsamında seçilen girişimler, İTÜ Çekirdek'te proje veya şirketlerini ticarileştirmeye yönelik eğitim ve seminerlerden, alanlarında uzman 500'den fazla mentörden, seçilen prototipleri geliştirmek için AR-GE fonu ve laboratuvar altyapısından yararlanabilecek. Ayrıca, potansiyel müşterilerle bir araya gelme, ulusal ve uluslararası bağlantılara erişim, global fuar, etkinlik ve hızlandırma programlarına katılım sağlanması, yatırım imkanı gibi çeşitli avantajlar ve desteklerden yararlanma fırsatı bulacak.

"Başarmaya kararlı tüm enerji girişimlerimizi Enerjim Sensin Hızlandırma Programı'na başvurmaya davet ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Attila Dikbaş, enerjinin dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu değerli işbirliği sayesinde enerji sektöründeki inovatif girişimlere destek olarak, aslında son derece önemli bir alana dikkati çekmeye ve bir referans noktası olmaya devam ediyoruz. Girişimleri sadece finansal açıdan değil, ticarileşme, ölçeklenme, network edinme, laboratuvar altyapısı ve mentörlük desteği sağlayarak her açıdan destekliyoruz. EPDK ve Elder gücü ile girişimlerimize sektörel know-how'ın ve desteğin kapılarını açarken, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezimizin 12 yıllık deneyimiyle enerji sektörüne yönelik teknolojik çözüm geliştiren girişimlerimize ihtiyaçları olan her desteği sağlıyor ve büyüyüp ölçeklenmelerine yardımcı oluyoruz. Dolayısıyla başarmaya kararlı tüm enerji girişimlerimizi Enerjim Sensin Hızlandırma Programı'na başvurmaya davet ediyoruz."

Programa, enerjimsensin.info linkinden başvuru yapılabiliyor.