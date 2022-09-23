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Giriş Tarihi: 23.9.2022 09:34

EPDK, vergi kaçıranların lisansını yönetmeliğe başvurmadan iptal edebilecek

AA
EPDK, vergi kaçıranların lisansını yönetmeliğe başvurmadan iptal edebilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol piyasasında, vergi kaçakçılığına ilişkin mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans iptali yapabilecek.

EPDK'nin, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmelikte yapılan değişiklikle, 213 sayılı Kanunda yer alan vergi kaçakçılığı suçları dahil kaçakçılık fiillerine ilişkin mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde, mevcut lisansın iptaline ilişkin işlemler söz konusu yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten ilgili daire başkanlığı tarafından yerine getirilecek.

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EPDK, vergi kaçıranların lisansını yönetmeliğe başvurmadan iptal edebilecek
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