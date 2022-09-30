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Giriş Tarihi: 30.9.2022 11:00

EPDK'dan destek bedeli kararı! Kaynak bazında değerlendirilecek

AA
EPDK’dan destek bedeli kararı! Kaynak bazında değerlendirilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), kaynak bazında destekleme bedelinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ikili anlaşma miktarlarının destekleme bedeli hesabında kullanılması amacıyla piyasa katılımcıları tarafından, nihai tüketiciye kadar sabit fiyat ile düzenlenmiş olan ikili anlaşmalara dair sözleşmeler ile sözleşmelere ilişkin faturanın noter onaylı suretleri ve birden fazla tesis bulunması durumunda üretim tesisi bazında dağılımına ilişkin üretim programını gösteren beyanı da piyasa işletmecisine iletilecek.

YEŞİL TARİFE

Destekleme bedeli kapsamında piyasa katılımcılarından talep edilecek teminat tutarları formülü de düzenlemede yer aldı.

Öte yandan, görevli tedarik şirketleri tarafından "yeşil tarife" seçen tüketicilere 1 Ekim'den itibaren uygulanacak tarife tabloları da onaylandı.

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EPDK'dan destek bedeli kararı! Kaynak bazında değerlendirilecek
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