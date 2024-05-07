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Giriş Tarihi: 7.5.2024 09:24

EPDK'dan elektrik ve petrol adımı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik ve petrol adımı attı. Bununla beraber EPDK, 6 şirkete lisans verdi.

AA
EPDK’dan elektrik ve petrol adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında 6 şirkete lisans verdi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 2 şirkete üretim lisansı verilirken, 3 şirketin lisansı sona erdirildi, 2 şirketin lisansı da iptal edildi.

Ayrıca, 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verilirken, 1 şirketin şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında ise 2 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.

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EPDK'dan elektrik ve petrol adımı! Resmi Gazete'de yayımlandı
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