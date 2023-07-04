EPDK’dan tüketiciyi koruyacak bir adım daha

EnerjiPiyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik üreticileri ve tedarikçi şirketler için referans fiyat olan Piyasa Takas Fiyatı'nın (PTF) megavatsaat başına 2 bin 600 liradan 2 bin 700 liraya yükseltildiğini belirtti. Kararla, Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması (AUF) sayesinde arz güvenliğini ve tüketicileri korumaya devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Elektrik üreticileri ve tedarikçileri için referans fiyat olan PTF tavan fiyatının yükseltilmesi vatandaşlarımızın faturalarına yönelik bir artış değil. Üreticiler açısından daha rekabetçi bir fiyat seviyesi oluşacak. Tüketicilerimizin korunmasına yönelik gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Yılmaz, AUF ile başlatılan arz güvenliği ve tüketiciyi koruma odaklı sürecin devam ettiğini ve PTF tavan fiyatında yapılan bu artışın elektrik üreticileri ve tedarikçi şirketleri doğrudan ilgilendirdiğini kaydetti. Kaynakların en doğru ve en ekonomik şekilde kullanımının EPDK'nin önceliği olduğunu ve bunun teşvik edildiğine işaret eden Yılmaz, "Bu yükselişin piyasadaki fiyat rekabetini artırmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.