EPDK’dan yaklaşan kış öncesi kritik hamle: ’Arz güvenliği korunacak’

ENERJİ PİYASALARINA "EMNİYET SÜBABI"

İthal ürün maliyetlerindeki yüksekliğin piyasa fiyatlarını hala çok yüksek seviyede tuttuğunu kaydeden Yılmaz, kanunun verdiği yetki ile uygulanan bu kararın enerji piyasalarının adil ve rekabetçi yapısının korunmasına yönelik bir "emniyet sübabı" olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Küresel enerji krizi Avrupa'yı tehdit ediyor. Bizim 6 ay önce başladığımız bu geçici mekanizma başta İngiltere ve Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi tarafından da uygulamaya alınıyor. Kurulumuzun aldığı kararla 6 ay daha özellikle kaynak maliyet artışı nedeniyle üretim yapamayan santrallerin arz güvenliğine katkısını sağlayacağız. Tüketicilerimizi de artan olağanüstü maliyet artışlarından korumayı hedefliyoruz. Kurum olarak girdi maliyetlerini yakından takip ediyoruz. Bu maliyetlerde yaşanan değişiklikleri azami uzlaştırma fiyatlarına da yansıttık. Örneğin ithal kömür fiyatında önemli bir değişiklik oldu ve bu yaşanan değişikliği de azami uzlaştırma fiyatlarını düşürme şeklinde yansıttık. Süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz" dedi.