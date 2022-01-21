EPGİS’ten akaryakıt istasyonlarına uyarı: Büyük cezalar gelebilir...

Bazı istasyonların, işletmelerini kapattıkları ya da marketlerinde fahiş fiyatlarla satış yapıldığının vatandaşlarca kendilerine aktarıldığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"İstasyon marketlerindeki gıda ürünleri ya da istasyonlarda yer alan ek ünitelerdeki restoranlarda bu tür yanlış adımlar atılmamalı. Isınma ve ihtiyaçlarını gidermek için gelen vatandaşlara yardımcı olunmalı. Beklentimiz ve isteğimiz sektörümüzün bu çağrımızı dikkate almasıdır."