Erciyes Anadolu Holding’de üst düzey görev değişimi

Erciyes Anadolu Holding merkezinde düzenlenen devir teslim törenine, üst düzey yöneticiler ve beyaz yaka çalışanlar katıldı. Törende, Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin'e görev süresi boyunca holding bünyesinde hayata geçirdiği projeler ve değerli katkıları dolayısıyla teşekkür edildi.

Görevi devralan Özcan Özyurt, törende yaptığı konuşmada, Erciyes Anadolu Holding'in köklü geçmişine ve güçlü vizyonuna vurgu yaparak, "Yeni dönemde de ülke ekonomisine, istihdama ve sanayiye katkı sağlamak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Devir teslim töreni, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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