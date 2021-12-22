Erciyes’e Avrupa konsepti getirecek

Türkiye
'nin önde gelen kayak merkezlerinden Kayseri
Erciyes yatırımcıların da gözdesi oldu. Bu kapsamda son yatırım hamlesi Artaş Grup'tan geldi. Erciyes'te 14 bin metrekarelik alan satın alan grup, arazinin 3 bin metrekarelik kısmında 13 milyon dolar yatırımla 16'sı süit olmak üzere 60 oda ve 170 yatak kapasiteli 8'inci oteli Radisson Blu Mount Erciyes
'i hizmete açtı. Otel, Radisson Grubu
'nun da Türkiye'deki ilk kayak oteli olacak. Kalan 11 bin metrekarelik alanda da Erciyes Dağı'nın en çok ihtiyacı olan lounge (etkinlik alanı) yatırımını hayata geçiren Artaş Grup, burada düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle Avrupa konseptinde bir kayak tesisi olmayı hedefliyor.
SÖMESTREDE FULL ÇEKECEK
Kayseri'de biri merkezde olmak üzere ikinci oteli açmış olmanın mutluluğunu taşıdıklarını belirten Artaş Grup Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya
, grubun 8'inci otelini hizmete aldıklarını söyledi. 140 kilometre uzunluğunda piste sahip olan Erciyes'in kış turizminde önemli merkezlerden olduğunu anlatan Çetinsaya, "Otelimizle dağdaki yatak kapasitesinin yüzde 40'ını oluşturacağız. Aynı anda 400 kişiyi ağırlayabileceğimiz bu otelde yılbaşı, sömestre tatili gibi özel dönemlerde yüzde 100 doluluk hedefliyoruz" dedi. Otelde fiyatların 310 eurodan başlayacağını anlatan Çetinsaya, yüzde 50 yerli, yüzde 50 yabancı ağırlamayı planladıklarını söyledi. Oteli 12 ay açık tutmayı hedeflediklerini anlatan Çetinsaya, "Erciyes'te Avrupa konseptinde bir kayak hizmeti planlıyoruz" şeklinde konuştu.
DOKUZUNCU OTEL ÇAMLIVADİ'DE
ARTAŞ Grubu'nun diğer turizm yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Çetinsaya, "Grubumuzun dokuzuncu otelini İstanbul Avrupa Konutları Çamlıvadi projesi içinde mayısta açacağız. Burada da Radisson Grup
ile işbirliğini sürdüreceğiz. Yine oteli onlar işletecek. Onuncu otelimizin yatırım planını hazırladık. Bunu da yakında açıklayacağız" dedi.
OMİCRON VARYANTI OLUMSUZ ETKİLEMEZ
RADISSON Blu Mount Erciyes Genel Müdürü Menderes Karaküçük
de, otele şimdiden güçlü bir ilginin oluştuğunu söyledi. Turizm sektörüne dair de değerlendirmelerde bulunan Karaküçük, dünyada hızla yayılan Omicron varyantıyla ilgili şu tespitlerde bulundu: "Bu varyant çok hızlı yayılsa da etkisinin düşük olduğu belirtiliyor. O nedenle başta panik havası oluşsa da turizmi çok olumsuz etkilemeyeceği öngörülüyor. Yaz sezonunda turizm merkezlerine ilgi vardı, bunun kış sezonunda da devam edeceğini düşünüyoruz."
1 YILDA 100 ŞUBE AÇACAK
TÜRKİYE'NİN ilk global gayrimenkul şirketi olma hedefiyle yola çıkan REDSTONE, franchise sistemiyle hızla büyüyor. REDSTONE Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Kısa sürede Rusya, Güney Afrika, İspanya, Fransa, Almanya, Kazakistan, Polonya ve şirketimizin ofisinin de bulunduğu Amerika'nın da dahil olduğu 8 ülkeye franchise verdik. Şu an yurtiçi ve yurtdışında toplam 40 şubeye ulaştık. 1 yıl içinde bu rakamı 100'e çıkarmak, 3 yıl içinde de pazar lideri olmayı hedefliyoruz" dedi.
24 SAATTE BIN BAŞVURU
Kısa sürede yoğun taleple karşılaştıklarını belirten Başaran, "Sadece sosyal medyadan yapılan duyuruyla, 24 saatte 1.000'e yakın başvuru aldık" açıklaması yaptı. Türkiye'de global şirketlerin franchise ücretlerinin 30 bin dolardan başladığını söyleyen Başaran, "Yurtdışında ise 100 bin dolarlara kadar çıkıyor. Biz bu rakamı 100 bin TL'ye sabitledik. Türkiye'nin bu anlamda yurtdışına açılan ilk markası olmak istiyoruz" diye konuştu.