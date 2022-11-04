Erdemir’den Bingöl’e 550 milyon dolarlık yatırım

Türkiye'nin en büyük entegre yassı çelik üreticisi Erdemir'in grup şirketi Ermaden, Bingöl-Avnik mevkiinde bulunan demir madeni sahasında yaklaşık 550 milyon dolarlık yatırımla peletleme tesisi kurarak cari açığın düşürülmesine önemli bir katkı sunacak. OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, "Bu yatırımla hem Erdemir'in en önemli hammadde kalemlerinden pelette dışa bağımlılığı ciddi anlamda azaltacak hem de bölgede istihdama güçlü katkı sağlayacağız" diye konuştu.Önümüzdeki yıl temeli atılacak tesisin 36 ila 42 ay içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Ermaden, bölgede son 2 yıldır gerçekleştirdiği yoğun rezerv arama ve geliştirme çalışmaları neticesinde 250-300 milyon ton civarında manyetit demir cevheri kaynağı tespit etti. Bu kaynağın işlenerek ekonomiye kazandırılması için Erdemir, yılda 3 milyon ton zenginleştirme ve pelet üretim kapasiteli tesis kurma kararı aldı. Tesiste söz konusu demir cevheri rezervi kapsamında 100 milyon tonu aşkın pelet üretimi hedefleniyor. Erdemir, bu yatırımla pelet ihtiyacının çoğunluğunun yurt içi kaynaklardan karşılayacak.Pelet üretiminde kendine yetebilir rezerv yapısına sahip olmanın hayati önem taşıdığını aktaran Erdem, şunları kaydetti: "Erdemir, Bingöl'deki demir cevheri maden işletmesinde yapılacak bu stratejik yatırımla geriye entegrasyonda büyük bir adım atarak en önemli hammadde kaleminde dışa bağımlılığı ciddi anlamda azaltacak. Aynı zamanda yıllık üretilecek 3 milyon ton peletin bugünkü fiyatlar ile yıllık 600 milyon dolarlık ithalatı azaltıcı etkisi yanında, Erdemir'e de yıllık 200-250 milyon dolarlık ilave brüt kârlılık kazandıracağını öngörüyoruz." Rezerv ömrü hesabıyla bakıldığında üretilecek peletin, 20 milyar dolara yakın ithalatı azaltıcı etki yapması, kuruma da 7-9 milyar dolar kar etkisi olması bekleniyor.Kurulacak tesis, tüm bölgede önemli ölçüde istihdam yaratıp tesisin inşaat süreçlerinde 2 bini aşkın, faaliyete geçtiğinde de yaklaşık 1.000 kişilik istihdam sağlayarak bölge ekonomisine önemli katkıda bulunacak. Aynı zamanda son yıllarda çelik sektörünü derinden etkileyen ticaret kotaları, emisyon ticaret sistemleri, emtia krizleri ve tedarik zincirindeki bozulmaların etkisini sağlayacağı yüksek kârlılıkla hafifletecek, grubun rekabet gücüne ve sürdürülebilirliğe hizmet edecek.