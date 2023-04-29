Erden Timur başkan oldu

Gayrimenkul alanındaki tek düşünce kuruluşu (think-tank) olarak sektöre somut çözümler üretmek için çalışmalar yapan GİSP'in dün gerçekleştirilen 7. Genel Kurulu'nda Erden Timur, oy birliği ile başkan seçildi. Gayrimenkul sektörünün geleceğine dair stratejiler üretilmesi, gayrimenkul ve teknoloji alanında inovatif çalışmalar yapılması, sektör temsilcileri için iş birliği alanlarının genişletilmesi konularında çalışmalar yapan GİSP'in Olağan Genel Kurulu'nda oy birliği ile başkan seçilen Erden Timur, "Özellikle deprem sonrası planlı bir şekilde dayanıklı konutların ve nitelikli mekanların üretilmesi, beklenen İstanbul depremi öncesi hazırlıkların hızlandırılması, kentsel dönüşüm için kapsamlı çözümler üretilmesi ve gayrimenkul üretim süreçlerinin layıkıyla düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde, GİSP'e önemli bir rol düşüyor" dedi.

Timur, GİSP'in gayrimenkul sektöründeki think-tank yani düşünce kuruluşu ihtiyacını son 11 senedir özverili çalışmalarla doldurduğuna dikkat çekerek, "Bugüne kadar, gayrimenkul finansmanı, kentsel dönüşüm, kurumsal yabancı yatırımcının ülkemize çekilmesi, deprem öncesi mekânsal hazırlık gibi konularda çok kıymetli çalışmalar yapıldı. GİSP'in kamuoyu nezdinde bilinirliğinin arttırılması, sektör gelişiminde oyun kurucu rolünün güçlendirilmesi, gayrimenkulün dijitalleşmesi konusunda çalışmalar yapılması, üniversitelerin ilgili bölümlerindeki GENÇ GİSP üyesi arkadaşların sektöre kazandırılması, uluslararası yatırım bankaları, fonları ile GİSP ve üyelerinin ilişkilerinin güçlendirilmesi, yapılan teknik çalışmaların kamuoyunda yer bulması ve düzenli yayınlar gerçekleştirilmesi konularını elzem görüyorum. Ayrıca, Londra, Lizbon, Paris ve Atina'daki GİSP üyeleri vasıtasıyla uluslararası gayrimenkul piyasalarındaki etkinliğimizi arttırmak ve Türkiye'ye yabancı gayrimenkul fonu çekmek konusunda da çalışmalarımız sürmektedir. Özetle, GİSP sektörün yegane düşünce kuruluşu olarak bundan sonra üzerine düşeni yapacaktır. Yeni dönemde de GİSP hep inovatif konularla sektörün önüne çıkmaya, çözümler üretmeye ve sektöre yön vermeye devam edecektir" dedi.

GİSP 7. Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kuruluna Başkan Erden Timur'un yanı sıra, Başkan Yardımcısı Hakan Gümüş (Bosphorus Invest), Başkan Yardımcısı Şükrü Cem Akçay (Egemall), Kayhan Çakanel (Efekta Mimarlık), Makbule Yönel Maya (TSKB), Ali Hepşen (İstanbul Üniversitesi), Cansu Pınar (Metro Properties), Av. Nazım Olcay Kurt (Hergüner Bilgen Özeke), Evrim Karayel (Karayel Partners), Mustafa Akdoğan (TURKCELL), Hakan Bucak (Mars Invest) seçildi.