14 Mayıs’a doğru tam gaz! Hizmet siyaseti meyvelerini veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketinden etkilenen illerdeki afet zede konutlarının temellerini bir yandan atarken, diğer yandan da Türkiye'nin her kesimine hitap eden ve hayatına değer katan projeleri hayata geçiriyor. Denizde 2 bin 500, karada 8 bin kişinin mesai harcadığı projede Karadeniz yerli gazı 20 Nisan'da karayla buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Nisan'da düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" ile karaya ulaştırılacak. Doğal gazın çıkarılması süreci fazlar halinde ilerleyecek. İlk fazda üretilen gazın mayısın ilk yarısında hanelere verilmesi hedefleniyor. Günlük gaz üretimi Faz-1'de 10 milyon metreküp olacak, Faz-2'de 40 milyon metreküpe, Faz-3'te ise 60 milyon metreküpe ulaşacak.

SAVUNMA SANAYİNDE KRİTİK BİR EŞİK DAHA AŞILIYOR

23 Nisan'da savunma sanayimiz için önem arz eden kritik bir teslimat daha gerçekleşecek. Türk savunma sanayiinin en önemli projelerinden biri olan ve zaman içerisinde farklı süreçlerden geçen Altay tankı birçok yeni özelliğiyle birlikte 23 Nisan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

ULAŞTIRMADA PRESTİJ PROJELER

Ankara-Sivas arasını 2 saate düşürecek olan hızlı tren hattı da 26 Nisan'da vatandaşların hizmetine sunulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hattın 26 Nisan'da açılacağını duyurmuş ve maliyetinin 70 milyar lira olduğunu açıklamıştı.

AVRUPA'NIN EN UZUN TÜNELİ

3 Mayıs'ta, 14,5 kilometre uzunluğu ile dünyanın 3. Avrupa'nın ise en uzun çift tüp karayolu tüneli olan Yeni Zigana Tüneli hizmete alınacak. Trabzon-Gümüşhane arasında mesafe yaklaşık 30 dakika azalırken, mevcut yol 8 kilometre kısaltılmış olacak. Zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilecek. Tünel ile karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek.