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Giriş Tarihi: 21.12.2022

Erdoğan indirim yetkisini kullandı: MTV % 61.5 olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullandı

ANKARA
Erdoğan indirim yetkisini kullandı: MTV % 61.5 olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullandı. Yeni yılda MTV yüzde 61,5 oranında artacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılında yeniden değerleme oranı olan yüzde 122,9 oranında artacaktı. Cumhurbaşkanı'nın bu oranı yüzde 50'ye kadar indirme yetkisi bulunuyordu. Erdoğan, yetkisini kullanarak MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 61,5'e düşürdü. Böylece MTV artışında yarı yarıya bir azalma sağlandı.
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Erdoğan indirim yetkisini kullandı: MTV % 61.5 olacak
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