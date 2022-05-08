Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Erdoğan MÜSİAD ödül törenine katılacak
Giriş Tarihi: 9.5.2022

Erdoğan MÜSİAD ödül törenine katılacak

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Erdoğan MÜSİAD ödül törenine katılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunanları ödüllendirmek amacıyla düzenlediği "Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni"ne iştirak edecek. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreninde 10 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak. Bugün saat 12.00'de düzenlenecek tören hakkında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Türk iş dünyasının temsilcisi olarak imzamızı taşıyan her etkinlikte fayda odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Türkiye'nin kalkınması, dünyada söz sahibi bir ülke olması, toplumsal düzeyde bir bilinç ve farkındalık oluşturulması amacını taşıyan etkinliğimizle Türkiye'de sivil toplumun, akademik eğitimin, markanın, kadınların, basının, girişimcilerin ve üretimin gücünü ortaya çıkaracağız. Alanında üstün başarı sahibi isimlerin ve şirketlerin sınır ötesi yolculuğuna yön vereceğiz" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan MÜSİAD ödül törenine katılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA