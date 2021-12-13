Erdoğan’dan ekonomi zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul
'da ekonomi yönetimiyle toplantı yaptı. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki zirveye Merkez Bankası
Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu
, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
(BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben
, Ziraat Bankası
Genel Müdürü Alpaslan Çakar
, Vakıfbank
Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih
, Halkbank
Genel Müdürü Osman Arslan
katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen ve 4.5 saat süren görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
ile Borsa İstanbul
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan
da hazır bulundu.
MÜDAHALE GELDİ
Toplantı öncesinde döviz kurlarında hareketlilik yaşandı. Merkez Bankası, dolar kurunun 14.75 TL'ye kadar yükselmesinin ardından piyasaya müdahale etti. Bankanın açıklamasında "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. Müdahalenin yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. TCMB
, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle 1 Aralık'ta 2014'ten bu yana ilk defa piyasaya müdahale ettiğini açıklamıştı.
KUR DÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nde yaptığı zirve başladıktan sonra da piyasada hareketlilik azaldı. Türk Lirası gün sonuna doğru kayıplarını geri aldı ve gün başladığı 13.80'in altına indi. TL'de sert değer kaybı sürerken bu hafta TCMB dahil 20 merkez bankası yılın son toplantısını gerçekleştirecek. Merkez Bankası kasım ayında gerçekleştirdiği toplantıda, yüzde 16 seviyesinde olan politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15 seviyesine çekmişti. Merkez Bankası eylül ve ekim aylarında da politika faizini toplam 300 baz puan indirmişti. TCMB'den yapılan açıklamada, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" denildi.
MERKEZ'DEN DOLAR KURUNA 4. MÜDAHALE
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün sabah yüzde 6.3 yükselerek 14.75 TL ile rekor kıran dolar kuruna satım yönünde müdahale etti. TCMB tarafından yapılan açıklamada, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiği bildirildi. Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrasında dolar gün içerisinde 14 TL'nin altına indi. Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık'ta da döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu. TCMB'nin ilk müdahalede 700, ikincisinde 300, üçüncü müdahalede ise 500 milyon dolarlık satış yaptığı tahmin ediliyor.