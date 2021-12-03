Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı lansmanı yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı 2021-2025 Lansmanı' programında konuştu.

Fatih Sirkeci'de Bakan Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilen lansmanda, 65 ve üzeri 'yaşlı' nüfusun son 10 yılda yüzde 49 oranında arttığını belirten Karaismailoğlu, ülke nüfusumuzun yüzde 9,5'ini ise yaşlıların oluşturduğunu belirtti.

Yaklaşık her 4 haneden birinde en az 1 yaşlı bulunduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, yaşlı oranımızın 2025'de yüzde 11'e, 2040'da yüzde 16,3 ve 2080'de de yüzde 25'in üzerine çıkacağının öngörüldüğünü söyledi.

Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı'nın hitap ettiği bir diğer kesimin de 'engellilerimiz' olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'i, Türkiye'nin ise yüzde 12,29'unu engelli bireylerin oluşturduğunu anlattı.





Türkiye'de toplu taşıma araç türlerine göre erişilebilirlik uyumu özel halk otobüsünde yüzde 86, belediye otobüslerinde yüzde 82, minibüslerde de yüzde 14 olduğunu belirten Karaismailoğlu, "İstasyon türlerine göre de durakların erişilebilirlik durumu ise metrolarda yüzde 95, tramvayda yüzde 93, otogarlarda yüzde 30, otobüs ve iskelelerde de yüzde 15 oluğunu ifade etti.

Bakan, Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı çalışmalarında 8 saha incelemesinin yapıldığını 39 teknik rapor hazırlandığını 35 Çalışma Grubu oluşturulduğunu, 23 çevrimiçi toplantı yapıldığını, 12 teknik çalıştay düzenlendiği bilgisini paylaştı.

PROJENİN STRATEJİK AMACI

Bakan, öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alarak belirlenen altı temel stratejik amacı ise şu şekilde açıkladı:

*Ulaşımda erişilebilirlik konusunda farkındalığı artıracağız.

*Yönetim yapısını güçlendireceğiz.

*Düzenleme ve denetlemeyi güçlendireceğiz

*Kurumsal kapasitemizi geliştireceğiz.

*Ulaşım altyapıları ile toplu taşıma araçlarının erişilebilirliğini sağlayacağız.

*Kara, hava, demir, deniz ve kent içi ulaşım türleri ile birlikte yeni gelişen tüm ulaşım türlerinin entegrasyonunu güçlendireceğiz.

Stratejik amaç doğrultusunda belirlenen emel hedefleri ise şöyle anlattı:

*Öncelikle, erişilebilir ulaşım konusunda toplumumuzun tüm kesimlerinde farkındalığı artıracağız.

*Ulaşımda erişilebilirlik konusunda koordinasyonu diri tutacağız.

*Yapılan çalışmaların izlenip, değerlendirilmesini sağlayacağız.

*Bu konuda gereken yasal ve idari mevzuatı geliştireceğiz.

*Ulaşımda erişilebilirlik yönündeki verinin tespitini sağlayacağız.

*Araştırma-Geliştirme kapasitemizi geliştireceğiz.

*Ulaşımda erişilebilirlik konusundaki farkındalık eğitimlerinin bir plan dâhilinde sürekliliğini sağlarken, mesleki yeterliliğin bir unsuru hâline gelmesini de sağlayacağız.

*Erişilebilir ulaşımda hizmet kalitesi kavramını önceleyeceğiz.

*Bu konudaki evrensel tasarım ve yenilikleri destekleyeceğiz.

*Ulaşım yapılarının terminal ve istasyon erişilebilirliğini sağlayacağız.

*Biletleme sistemini de kolay ve etkin hale getireceğiz.

*Tüm ulaşım modlarında entegre, kesintisiz ve erişilebilir seyahati sağlayacağız.

EĞİTİM MATERYALLERİ HAZIRLANDI

Bu alanda herkesin faydalanabileceği bir eğitim materyalini dijital ve herkes için erişilebilir formatta hazırlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, bir ilke imza atıldığını söyledi. Bu kapsamdaki amaçlarının toplu taşıma araçlarının şoförlerinden mühendislerine, tasarımcılarına ve ulaşım alanında hizmet sağlayan tüm personel ve idarecilere kadar, herkesin, ulaşımda erişilebilirlik konusunda farkındalığını artırmak olduğunu ifade etti. Bugüne kadar da bin katılımcı grup ile eğitim çalışmalarının yapıldığını söyledi.

'MOBİL UYGULAMA HAZIRLANDI'

'Herkes İçin Hareketlilik' mobil uygulamasının hayata geçirildiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, uygulamanın hareket kabiliyeti kısıtlı bireylere erişilebilir ve emniyetli ulaşım hizmeti sağlayan bir proje olduğunu vurguladı.

Yüksek Hızlı Tren garlarında 2019'un Aralık ayında başlatılan 'Turuncu Masa Hizmeti Noktası' uygulaması ile 2019-2021 arasında 1 milyon 780 bin engellinin YHT, Anahat ve konvansiyonel trenleri kullandığını aktaran Bakan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Havalimanımızı 'Erişilebilir Havalimanı' haline getirdik. Sivas Nuri Demirağ Havalimanımız 'Erişilebilir kamu kurum ve kuruluşları' kategorisinde erişilebilirlik ödülü aldı.



Bunlara ek olarak, PTT matikleri erişilebilir hale getiriyoruz. Engelli kardeşlerimize aylıklarını istedikleri yerde teslim ediyoruz.'Engelli Dostu Numaralar Projesi' ile işitme ve konuşma engelli kardeşlerimiz, hizmete daha kolay ulaşıyorlar.

Çevrimiçi görüntülü görüşme ve webchat ortamında yazılı hizmet veriyoruz. Türksat A.Ş.'nin Erişilebilir Dijital Uygulamalar kategorisinde birincilik ödülü aldığını belirtmek isterim. Kullanıcı sayısı 57 milyonu geçen e-devlet sisteminde tüm sayfalar ve interaktif içerikler engelli kullanıcıları göz önüne alarak tasarlanmıştır. Ayrıca 'e-Devlet Kapısı Engelsiz İletişim Merkezi'ni de hayata geçirdik."

'YATIRIMCILARI TEHDİT EDENLERE DERS OLSUN'

Önceki gün ihalesi yapılan Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılması işine de değinen Bakan Karaismailoğu, "765 milyon euro tutarındaki Yapılacak Tesislerin yapım süresi 36 ay, işletme süresi 25 yıl olarak belirlendi. İhale, var olan anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027'den Aralık 2051'e kadar olan dönemi kapsamaktadır. İhale duyurusunun ardından 8 firma dosya satın aldı. Bunlardan 3'ü yer görme belgelerini onaylattı. İhaleye, Vnukovo-INTEKAR Yapı ile TAV-Fraport AG iş ortaklığı katıldı. Vnukovo Rus, Fraport Alman-Tav Fransız-Türk yatırımcı. Zarfların açılmasının ardından açık arttırmayla 19 tur süren ihalede en yüksek teklifi KDV dahil 8 milyar 555 milyon euro ilee TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığı verdi. 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25'i 90 gün içinde peşin ödenmek üzere KDV dahil 2 milyar 138 milyon Euro'dur. 'Sıfır garanti' taahhüdü ile Türk-Alman-Fransız ortaklığındaki yatırımcı tarafından 36 ayda tamamlanacak projemiz ile devletimiz ve milletimiz Yap islet devret modeliyle hayata geçecek bir başka esere daha sahip olacak. Antalya Havalimanı ihalesinin sonucu bütün dünya da Türkiye ye olan güvenin bir göstergesi olarak önemli örneklerden biri olmuştur. Yatırımcıları tehdit edenlere Antalya Havalimanı ders olsun" diye konuştu.