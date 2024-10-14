Erkunt Traktör Stage 5 seri üretimine başladı

Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünün üreticisi olan Erkunt, Eylül ayı itibariyle yerli tasarım eCapra motorlarında ikinci safhaya geçti. Marka, geçtiğimiz iki yıl içerisinde yaşanan emisyon değişiklikleri nedeniyle önce Stage 3B ve Stage 4'e daha sonrasında ise Stage 5 emisyon normlarına uyum sürecini tamamladı. İlk fazına 65 beygir eCapra motor üretimleriyle başlayan Erkunt, 50 beygir gücünden 125 beygire kadar olan tüm ürün yelpazesini yeniledi ve Stage5 motorlar ile donattı.

2024 ERKUNT İÇİN YATIRIM YILI OLDU

Yeni projeler ve ürünler için yaptıkları yatırımların önemine değinen Erkunt Traktör CEO'su Tolga Saylan, bu kadar kısa zamanda böylesine büyük bir emisyon geçiş sürecini tamamlamanın ciddi bir başarı olduğunu vurguladı.

Saylan, "Rekabetin çok yüksek olduğu tarım sektöründe her zaman çiftçilerimizin yaşadıkları sorunları anlamaya ve çözmeye odaklandık. Üretici olarak durmaksızın araştırma ve geliştirme çalışmaları ile ürünlerimizi tasarlamak ve çiftçimizin hayatını kolaylaştıracak fonksiyonlar üzerinde analiz ve testler yapıp bunu ürünlerimize uygulamak zorundayız. 2024, hem ürün gamımızı genişlettiğimiz hem de en çok yatırım yaptığımız yıl oldu. Geçtiğimiz senelerde yerli üretim motor markamız olan eCapra motor için yeni bir üretim hattı kurmuştuk. Bu sene ise bu hattan yüksek donanımlarıyla, en yeni teknolojilerle geliştirilmiş, çevreci ve dayanıklı Stage 5 eCapra motorlar geçiyor. Bu motorlar Türkiye'nin birçok yerinde çiftçilerimiz tarafından test edildi ve çok beğenildi. Yüksek tork rezervi olan ve havaya karışan zararlı egzoz gazlarını % 93 oranında azaltan yeni Stage 5 çevreci motorlarımız, traktör ailemizdeki her modele uygulanmış durumda. Daha önce duyurduğumuz üzere bu motorlar bünyesinde çiftçilerimiz için bir sürpriz de barındırıyor. Bayiden aldıkları 100Hp traktör tarlada ihtiyaç anında bir düğme ile 110 Hp oluyor" diye konuştu.

ERKUNT, AVRUPA'YA AÇILAN BİR KAPI NİTELİĞİNDE!

2017 yılında tarım sektöründe bir dünya devi olan Mahindra&Mahindra ailesine katıldıklarını dile getirem Tolga Saylan, "Büyük bir sermayenin gücünü arkamıza aldık. Mahindra&Mahindra bünyesine katılmamızın ardından uluslararası pazarlarda her geçen gün daha da güçlendik. İhracat markamız ArmaTrac'ın satış hacmini her geçen yıl daha da büyüttük. Yeni Stage 5 ürün gamımızla Avrupa pazarında büyük başarılara imza atacağız. Pazar koşullarına uygun üretim yapma becerimiz ile Türk çiftçisinin de güvenini boşa çıkarmayacağımıza inancımız tam. Mahindra, hacim açısından dünyanın en büyük traktör üreticisidir. Erkunt Traktör ve Türkiye, Mahindra'da uluslararası pazarlar arasında stratejik öneme sahip olmaya devam ediyor. Mahindra'nın desteği ve yatırımıyla, Stage V motorlu ürün gamı ve 26 beygir gücündeki ürün de dahil olmak üzere yeni projeler başlatıldı. Erkunt Traktör ve Mahindra olarak, Türkiye iç pazarındaki artan penetrasyonla hacmimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, bu ürün stratejisi bizi ihracatta daha da ileriye taşıyacak ve Mahindra'yı ve markalarımız ArmaTrac ve Erkunt'u yeni pazarlarda daha güçlü bir şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TAM KAPSAMLI BİR TARIM ÇÖZÜMÜ SUNUYORUZ

Saylan şöyle devam etti: "Bu güçle 2024 yılında daha önce bulunmadığımız bir segment olan ve küçük bahçeler, hobi bahçeciliği, nakliye işleri ve otel hizmetlerinde kullanılmak üzere tasarlanan 26 beygir gücünde yeni bir ürün geliştirdik. Bunun yanı sıra; yıllarca çiftçimizin göz bebeği olmuş 50-55 beygir gücündeki Kısmet Ailesi'ni Stage 5 eCapra motorlarımızla yeniledik ve yine bu motorlarımızla ülkemizin en çok sevilen bahçe traktörleri olan Meyveci Serimiz'in satışını artırdık. 2025 fuarları için şimdiden yerimizi almış bulunmaktayız. 1984 yılından bu yana tarım makineleri sektöründe kendi tasarım ve üretim kabiliyetleriyle toprak işleme makinelerinin üretimini gerçekleştirdiğimiz Hisarlar markamız ve çiftçinin gözdesi traktörlerimizle kullanıcıya tam kapsamlı bir tarım çözümü sunuyoruz. Ayrıca, fabrika içinde boyahanemizi, motor hattımızı ve üretim alanımızı genişletmek yaptığımız yatırımlardan sadece birkaçı. Özetle, yerli üretim ve yerli tasarım yapan bir şirket olarak 21 yıldır bu sektörde önemli işlere imza attık. Erkunt, dün olduğu gibi bugün de çalışanı, tedarikçisi, yetkili satıcı- servisi ve diğer tüm paydaşları ile aynı yolda yürümeye ve bu memleket için üretmeye devam edecektir"