Ertelenen projelerin maliyeti 1.6 milyar TL

Türkiye'nin dört bir yanında yatırım planları hız kesmeden devam ederken, özellikle lokomotif yatırımlara şirketler tarafından yapılan itirazlar adeta fren işlevi görüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
'nın İstanbul
, Kocaeli
, Bursa
ve Ankara
gibi şehirlerde yaptığı 7 farklı altyapı projesi, bazı şirketlerin itirazları ile yargıya taşındı.
Bu projelerin ihale sürecinin askıya alınmasıyla birlikte yatırımlar gecikirken, maliyetler de yükseliyor. İtirazlar sonucu vatandaşa sunulmak için planlanan altyapı yatırımları, 6 ile 12 ay arasında uzadı. Ertelenen projelerin uğradığı maddi kayıp ise 1.6 milyar liraya ulaştı.
TRAMVAY HATTI DURDU
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ancak itirazlara takılan yatırımlar arasında Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Yapım İşi bulunuyor. Yürütmeye durdurma verildi ve ihale iptal edildi. 14 Ocak 2021'de durdurulan iş, 14 Ekim 2021'de yeniden başladı. 273 günlük zaman kaybı yaşandı. Ayrıca Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temini Montaj ve İşletmeye Alma İşleri ihalesine itiraz edildi.
14 Ocak 2022'de durdurulan iş, 1 Mart 2022'de yeniden başladı. 46 günlük zaman kaybı yaşandı. Toplamda 95 milyon 639 bin lira zarar edildi.
Bursa Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi, 13 Eylül 2021'de durduruldu. 249 günlük zaman kaybı yaşandı. Toplamda, 342 milyon 804 bin lira maddi kayıp yaşandı. Sincan-Beypazarı-Çayırhan Demiryolu Hattı ile Sincan-Çayırhan-İstanbul Sürat Demiryolu Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri İşi, 31 Aralık 2021'de durduruldu. 360 günlük zaman kaybı yaşandı. Toplamda, 1 milyon 95 bin lira zarar edildi.
İŞLER UZADI HİZMET GECİKTİ
Arifiye-Adapazarı-Karasu Demiryolu Revizyon Projesi Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri İşi, 31 Aralık 2021'de durduruldu. 360 günlük zaman kaybı yaşandı. Toplamda, 2 milyon 340 bin lira maddi kayıp yaşandı. Halkalı-Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı Kapsamında Halkalı-Ispartakule arası (Kanal İstanbul Geçişi) Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini ve Yapımı, 24 Şubat 202'de durduruldu. 240 günlük zaman kaybı yaşandı. Toplamda, 1 milyar 55 milyon lira zarar edildi. Rize Şehir Hastanesi Deniz Dolgu Alanı İnşaatı Etüt Proje İşleri, 3 Ağustos 2021'de durduruldu. 51 günlük zaman kaybı yaşandı. Toplamda, 93 milyon lira maddi kayıp yaşandı.