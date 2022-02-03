’Ertuğrul Gazi’ bu kış 1,1 milyar metreküp doğal gaz sağladı

Türkiye'nin ilk yüzer LNG FSRU gemisi 'Ertuğrul Gazi', BOTAŞ'ın enerji arz ve sistem güvenliğinin sağlanması hedefi doğrultusunda, 2021 yılının Temmuz ayında işletmeye alındı.

295 metre boyunda, 46 metre genişliğindeki gemi, başka gemilerce getirilen LNG'yi gaz haline dönüştürerek iletim hatlarına gönderiyor. 170 bin metreküp LNG depolama kapasitesine sahip 'Ertuğrul Gazi', LNG'yi 600 kat mertebesinde gazlaştırıyor. Günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip olan 'Ertuğrul Gazi', 600-650 geminin getireceği gazı direkt kullanılacak şekilde doğal gaz iletim hatlarına verebiliyor.

TÜRKİYE'NİN GAZ İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAYABİLİR

Kış mevsiminde Türkiye'nin günlük gaz ihtiyacının yüzde 10'unu, tüketimin az olduğu yaz mevsiminde ise yüzde 20'sini karşılama potansiyeline sahip 'Ertuğrul Gazi', Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi bölge illerinin 1 yıllık gazını, Akdeniz Bölgesi'nin ise 3 aylık gazını verebilme özelliğiyle dikkat çekiyor. 'Ertuğrul Gazi', sadece bu kış sezonunda iletim sistemine toplam 1,1 milyar metreküp doğal gaz sağladı. Yüksek teknolojiler ve güvenlik önlemleriyle donatılı 'Ertuğrul Gazi' gemisinde 35 kişi, vardiya halinde çalışıyor. 'Çevre dostu' teknolojisi ile de dikkat çeken gemide ihtiyaç duyulan enerji, atık ısı değerlendirilerek karşılanıyor. Geminin üstün teknik özelliği ile eş zamanlı olarak depolama ve gazlaştırma işlemi gerçekleştiriliyor. Gemide yalıtılmış 4 kargo tankı bulunuyor. Tanklardaki sıvılaştırılmış gaz, eksi 163 derecede muhafaza ediliyor.