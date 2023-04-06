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Haberler Ekonomi Haberleri Erzincanlı üreticilere yüzde 50 hibe desteği
Giriş Tarihi: 6.4.2023 13:37 Son Güncelleme: 6.4.2023 13:40

Erzincanlı üreticilere yüzde 50 hibe desteği

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincanlı 141 üreticiye toplamda 18 Milyon TL'lik proje kapsamında yüzde 50 hibe verileceğini müjdelediler.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincanlı üreticilere yüzde 50 hibe desteği

Erzincan Milletvekilleri Karaman ve Çakır yaptıkları açıklamada: "Erzincanımızda Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında 141 üreticimize 18 Milyon Liralık proje için yüzde 50 hibe tutarı olan 9 Milyon 396 Bin 340 TL tutarındaki kırsal ekonomik altyapı yatırımı desteği verilecektir. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun" dediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Hayvancılık Bakanı Vahit Kirişçi'ye, çiftçiler ve üreticiler adına çok teşekkür eden Karaman ve Çakır; yatırımların ve desteklerin devam edeceği müjdesini verdiler.

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Erzincanlı üreticilere yüzde 50 hibe desteği
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