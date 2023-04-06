Erzincanlı üreticilere yüzde 50 hibe desteği

Erzincan Milletvekilleri Karaman ve Çakır yaptıkları açıklamada: "Erzincanımızda Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında 141 üreticimize 18 Milyon Liralık proje için yüzde 50 hibe tutarı olan 9 Milyon 396 Bin 340 TL tutarındaki kırsal ekonomik altyapı yatırımı desteği verilecektir. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun" dediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Hayvancılık Bakanı Vahit Kirişçi'ye, çiftçiler ve üreticiler adına çok teşekkür eden Karaman ve Çakır; yatırımların ve desteklerin devam edeceği müjdesini verdiler.