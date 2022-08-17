Eser ve hizmetlerle 21 yıldır bitmeyen sevda





1575 olan spor tesisi sayısı 4 bin 133'e yükseldi. 137 millet bahçesi yapıldı, 1 milyon 170 bin konut ve iş yeri hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. İçerisinde stadyum, hastane, okul ve öğrenci yurdu bulunan toplam 25 bin eser ülkemize kazandırıldı.