Eser ve hizmetlerle 21 yıldır bitmeyen sevda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 21. Yılı münasebetiyle, iktidarları döneminde ülkemize yapılan yatırımları ve kazanımlarımızı paylaştı. Savunmadan, teknolojik atılımlara, eğitimden sağlığa, alt yapı yatırımlarından ulaşıma kadar pek çok alandaki yatırımlar, Türkiye'nin gelişimini gözler önüne serdi. İşte AK Parti'nin gurur tablosu eserleri:
ENERJİ YATIRIMLARINDA BÜYÜK ATILIM
Savunma sanayindeki projelerimizin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara çıktı. 142 yeni organize sanayi bölgesi, 25 endüstri bölgesi, 87 teknopark kuruldu. İhracatımız 36 milyar dolardan 250 milyar dolar sınırına çıktı. Türkiye'nin ilk yerli otomobili için gün sayılmaya başlandı.
Enerjide toplam kurulu gücümüz 31 bin 846 megavattan 102 bin megavat seviyesine geldi. Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik. 4 sondaj 2 sismik araştırma gemisi alındı. Tarımsal gayrisafi milli hasılamız 2002'deki 37 milyar seviyesinden geçtiğimiz yıl 407 milyar liraya çıktı. Baraj sayımız 276'dan 930'a yükseldi. Sulamaya açılan arazi miktarını 2,1 milyon hektar arttı.
BÖLÜNMÜŞ YOLLAR VE SOSYAL KONUT PROJELERİ
6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu 28 bin 700 kilometreye yükseldi. 2002'de 1.714 kilometre olan otoyol uzunluğumuz artık 3 bin 532 kilometreye çıktı. Kara yolu tüneli 83'ten 468'e yükseldi. Kara yolu tüneli uzunluğu 50 km'den 661 km'ye seviyesine ilerledi.
1575 olan spor tesisi sayısı 4 bin 133'e yükseldi. 137 millet bahçesi yapıldı, 1 milyon 170 bin konut ve iş yeri hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. İçerisinde stadyum, hastane, okul ve öğrenci yurdu bulunan toplam 25 bin eser ülkemize kazandırıldı.
DEVASA PROJELER VATANDAŞIN HİZMETİNE SUNULDU
Hastane yatak sayımız 164 binden 258 bine yükseldi. Sağlık personeli sayımız 256 binden 1,2 milyona çıkarıldı. 25 bin 298 yatak kapasiteli 19 şehir hastanemizle sağlıktaki hizmet kalitesi arttı. Adalet hizmetlerinin daha iyi yürümesi için 276 yeni hizmet binası inşa edildi.
Hâkim ve savcı sayısı 9 binden 23 bine yükseldi. Gençlik merkezi sayımız 9'dan 412'ye çıktı. Spor tesisi sayımızı 1.575'den 4 bin 133'e yükseldi. Yükseköğrenim yurt yatak kapasitemiz 182 binden 746 bine ulaştı.
Derslik sayımız 343 binden 612 bine yükseldi. 730 bin öğretmen ataması yapıldı. Akademik personel sayımız 70 binden 185 bine çıktı. 2002-2022 yılları arasında yapılan sosyal yardım destek miktarı 539 milyar liranın üzerine çıktı.