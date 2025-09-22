Eski madenler GES’e dönüştürülüyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun (TKİ) işlettiği maden sahalarının, ömürlerini tamamladıktan sonra güneş enerjisi santralleri (GES) ile tekrar ekonomiye kazandırıldığını duyurdu. Proje çerçevesinde, TKİ'ye bağlı Manisa'nın Soma ilçesindeki Ege Linyitleri İşletmesi'nde ve Çanakkale'deki Çan Linyitleri İşletmesi'nde üretimin sonlandığı maden sahalarında güneş enerjisinden elektrik üretiliyor. Manisa'da 5 megavat kapasiteli lisanssız GES, Çanakkale'de ise 5 megavat kapasiteli şebeke bağlantılı GES elektrik üretimine devam ediyor. Toplam 10 megavat kurulu güce sahip bu iki santralde yıllık 18 milyon kilovatsaatlik elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. İşletmeler, üretilen bu elektriği öz tüketimleri için kullanıyor.