Eskişehir’de elektrikli scooter üretecek

Avrupa
'nın ticari araç üretim lideri Ford Otosan
, yeni girişimi Rakun Mobilite
Teknoloji ve Ticaret şirketi ile elektrikli scooter
üretimine başladı. Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Ford Otosan Eskişehir Fabrikası
'nda üretilen Rakun Pro2 ve Rakun Pro3, 2022'de satışa sunulacak. Yaklaşık 4 milyon euro ile hayata geçiren projede, elektrikli motoru Arçelik
üretiyor.
MENZİLİ 100 KM
Rakun Pro2 ve Pro3 için yokuş çıkabilme kapasitesi en kritik önceliklerden biri oldu. Elektrikli motorun gücünü doğru şekilde tekerleklere ilettiği Rakun, özellikle İstanbul
'un dik yokuşlarından zorlanmadan yol alabiliyor. Üç tekerlekli Pro3 versiyonu ise yükleri daha rahat taşımaya yardımcı olurken, arka iki teker bağımsız süspansiyonu sayesinde virajlarda normal iki teker gibi manevra kabiliyetine sahip bulunuyor. 100 km üzerinde menzile sahip Pro2 ve Pro3'te bulunan 5 kW/h'lik batarya, normal şebeke elektriği üzerinden yaklaşık 4.5 saatte şarj oluyor.