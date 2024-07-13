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Giriş Tarihi: 14.7.2024

Esnaf yapılandırma istiyor

Esnaf yapılandırma istiyor
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yüksek enflasyon nedeniyle zor günler geçiren esnafın rahatlaması için yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Yüksek enflasyonun piyasaların dengesini bozduğuna işaret eden Palandöken, ekonominin canlanması ve devletin gelirini artırması için uzun vadeli bir yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

İSTİHDAM CANLANIR
Palandöken, "Esnafımızın düzlüğe çıkması için daha önce olduğu gibi vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapılandırma şart" ifadesini kullandı. Yeniden yapılandırmanın devlete de önemli katkısı olacağını savunan Palandöken, şunları kaydetti: "Hem insanların borçtan kurtulmasını hem de istihdamın hareketlenmesini sağlayacak. Yapılandırmanın ödenebilir miktarlarda olmasının sağlanması suretiyle geçtiğimiz 2023 yılındaki gibi 156 milyar liranın çok daha üstünde bir gelir sağlanmış olacak. Esnafın da mağduriyeti önlenecek."
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Esnaf yapılandırma istiyor
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