Esnafın Halkbank’a olan borcu ertelendi

Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarların, esnaf kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredi borçlarının 6 ay ertelenmesi kararlaştırıldı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, esnaf ve sanatkarların karar kapsamındaki borçlarından, vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte 6 Şubat'tan itibaren 6 ay içinde dolacak olan veya 6 Şubat itibarıyla vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olan kredi borçları, başvuru şartı aranmadan vadesinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden itibaren 6 ay süreyle ertelenecek. Tahakkuk edecek bu faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak. Kalan tüm taksitler de 6 ay ötelenecek.