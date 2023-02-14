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Giriş Tarihi: 15.2.2023

Esnafın Halkbank'a olan borcu ertelendi

Esnafın Halkbank’a olan borcu ertelendi
Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarların, esnaf kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredi borçlarının 6 ay ertelenmesi kararlaştırıldı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, esnaf ve sanatkarların karar kapsamındaki borçlarından, vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte 6 Şubat'tan itibaren 6 ay içinde dolacak olan veya 6 Şubat itibarıyla vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olan kredi borçları, başvuru şartı aranmadan vadesinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden itibaren 6 ay süreyle ertelenecek. Tahakkuk edecek bu faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak. Kalan tüm taksitler de 6 ay ötelenecek.
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Esnafın Halkbank'a olan borcu ertelendi
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