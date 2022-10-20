Esports Business 4’üncü kez düzenlendi

Türkiye'ninen kapsamlı Espor zirvesi "Esports Business"ın dördüncüsü 19 Ekim'de Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Türkiye'nin haftalık tek ekonomi dergisi PARA'nın ev sahipliğinde online olarak düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğinde, Türk Telekom'un ana sponsorluğunda gerçekleşen zirve, "Eğlence Endüstrisine Giriş" ana temasıyla hayata geçirildi. Zirvede takım yöneticileri, oyun üreticileri, şirketler ve yayıncılar, oyunun nasıl kurulacağını tartıştı. Oturum ve panellerde Espor camiasının ünlü isimleri özel sunumlar gerçekleştirdi. Turkuvaz Dergi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur, konuşmasında "Küreselleşmenin ve teknolojik gelişmelerin etkileri birçok alanda olduğu gibi spor endüstrisi alanında da yeniliklere ve devinimlere sebebiyet verdi. E-spor, hem piyasa değeri hem de katılımcı sayısı açısından patlayıcı bir büyüme gösterdi" dedi. Newzoo verilerine göre 2021 yılsonunda, küresel e-spor gelirinin 1.13 milyar dolara ulaştığını anlatan Atanur, "2024'te rekabetçi oyun izleyicisinin 600-650 milyona ulaşması ve 10 milyar dolarlık Espor endüstrisinin 24 milyar dolara varacağı tahmin ediliyor. Türkiye lider ülkelerden biri haline geldi. 84 milyon kişiden 43 milyonu video oyunu oynuyor, yetişkinlerde bu rakam yüzde 76'ya ulaşıyor. Türkiye dünya çapında en çok oyun oynayan ülkeler arasında 14. sırada yer alıyor."Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir de "Dört yıl içinde Espor'un geldiği noktanın umut verici olduğunu, Türkiye'de Espor konusundaki farkındalığın üst seviyeye ulaştığını, milyonlarca gencin Espor'u takip ettiğini ifade etti. Türkiye'de halihazırda 15 bin lisanslı Espor oyuncusu ve 200'ün üzerinde lisanslı kulüp ve 100 civarında Espor tesisi olduğunu belirten Özdemir, önümüzdeki dönemde büyük başarıların artarak devam edeceğini belirtti. Zirvede "Oyun Nasıl Değişiyor?" başlıklı bir konuşma yapan Gamefactory Kurucu Ortağı Murat Kahraman ise 5G'nin oyun sektöründe büyük bir değişimi tetikleyeceğini çünkü artan hızla beraber yüksek hız ve görüntü kalitesi gerektiren oyunların oynanabileceği cihaz sayısının artacağına işaret etti. 5G'nin diğer olumu bir etkisinin ise izleyici tabanın artması olacağını söyleyen Kahraman, "İzleyici sayısının artması Espor takımları için daha fazla sponsorluk ve gelir anlamına gelecek. Ayrıca 5G, cloud gaming alanında da bir sıçrama yaratacak, çünkü buluttaki bilgisayarlar üzerinden evdeki daha düşük kaliteli bilgisayarlar ya da televizyon üzerinden yüksek kaliteli oyunları oynama imkânı doğacak" diye konuştu.