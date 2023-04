Et sektörü 4 koldan mercek altında

Ekonomi yönetimi, Ramazan Bayramı öncesi kırmızı et fiyatlarındaki artış ile arz kısıtlamasına karşı dört koldan harekete geçti. Rekabet Kurumu, Ramazan Bayramı öncesinde kırmızı et fiyatlarında spekülatif fiyat artışı ya da arz kısıtlanması olup olmadığının tespiti için ön araştırma başlattı. Et piyasasında denetimleri artarken, canlı hayvan ticareti, et entegre tesisleri ve besiciler takibe alındı, besicilik yapan kentlerde envanter çalışması yapılıyor.Rekabet Kurumu Başkanı, son zamanlarda kamuoyunun gündemini meşgul eden en önemli konulardan birinin ülkedeki kırmızı et fiyatları olduğunu bildirdi. Son birkaç aylık zaman diliminde arka arkaya gelen yüksek orandaki zamlarla kırmızı et fiyatlarının önemli ölçüde arttığına işaret eden Küle, "En temel gıda maddelerinden biri olan kırmızı etteki bu fiyat artışları, ilgili diğer kamu kurumlarının yanı sıra Rekabet Kurumunun da şüphesiz ki yakın takibindedir. Kurumumuz, 2022'den itibaren kırmızı et sektörüne yönelik çalışmalar yürütmekte olup sektörde faaliyet gösteren teşebbüsler ve teşebbüs birlikleri hakkında yapılan geniş kapsamlı incelemeler hâlihazırda devam etmektedir" dedi.Küle, kırmızı et piyasasına ülkeyi kapsayacak şekilde mercek tutmayı hedefleyen bu incelemelerde sektörün yapısal ve mevzuat kaynaklı sorunlarının, sektördeki teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin piyasa davranışlarının ele alındığını belirtti.Küle, şunları söyledi: "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlali niteliğindeki bu davranışların tespiti halinde, ilgili teşebbüsler hakkında teşebbüslerin cirolarının yüzde 10'una varan idari para cezaları uygulanması söz konusu olabilecektir. Kurumumuz, rekabete aykırı davranışların tespiti ve ağır şekilde cezalandırılması konusunda gerekeni yapmak üzere çalışmalarına devam ediyor."