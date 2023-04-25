Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası açıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, 21 yılda tarım ve hayvancılığa 817 milyar liralık destek verildiğini söyledi.

"2002 yılında bitkisel üretim 98 milyon ton iken şu anda 128,6 milyon tona getirdik." diyen Kirişci, bunun tüm zamanların en yüksek üretimi olduğunu, bitkisel üretimde yüzde 30'un üzerinde artış sağladıklarını ifade etti.

Kirişci, hayvansal üretimde ise büyükbaş hayvan sayısını yüzde 72 artışla 17 milyona çıkardıklarını belirterek, "Yine yüzde 76'lık artışla 20 yılda küçükbaşta da 56,3 milyona hayvan sayımızı çıkardık. Bunu ne için söylüyorum? 'Bu ülke üretmiyor.' diyenler artık duysunlar. Bu ülkenin üreten üreticilerine hakaret etmekten vazgeçsinler." diye konuştu.

Muhalefeti eleştiren Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Togg'u görürler, hala bunun bir kağıttan otomobil olduğunu söyleyebilecek kadar ileri giderler. O lüks araçlarıyla kullandıkları otoyollar, duble yollar, bindikleri hızlı trenler, hava yolunu halkın yolu yapan iktidarımızın Türk Hava Yolları'yla uçtukları halde bunları inkar edenler, artık onlara diyecek bir şey yok. Son manşet Karadeniz gazıyla ilgili oldu. Gazın varlığı eğer gerçekse bundan mutlu olacaklarını ama bunun Rus gazı olduğunu söyleyecek kadar da artık bu memleketle bağını koparmış olan bir ana ve yavru muhalefet dizini var. Allah onları ıslah eylesin."

Kirişci, açılışını yaptıkları tesiste alınan etlerin kesim ve işleme faaliyetinin yürütüleceğini kaydederek, "2 bin 600 ton kıyma, 450 ton kuşbaşı, 200 tondan fazla kavurma olmak üzere antrikot ve diğer ürünler burada üretilip inşallah Trabzon başta olmak üzere bölge illerine sevk edilecek." dedi.