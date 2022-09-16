Ethereum için tarihi gün geldi

Türkiye'den globale açılan ilk ve tek kripto varlık borsası olan Bitay, son dönemde küresel kripto para piyasasının en önemli güncellemelerinden biri olan Merge'e dair kapsamlı bir analiz yayınladı. Bitay bünyesinde yer alan Araştırma ve Yatırım Direktörlüğü Analisti Alper Samet Yorak tarafından hazırlanan analiz, kripto para dünyasında gerçekleşen Ethereum güncellemesinin piyasaya yönelik etkilerini değerlendiriyor. Alper Samet Yorak, Bitay Akademi sayfasında yayınlanan detaylı analizinde Ethereum'un birleşme ve güncelleme süreci ile ilgili bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken noktaları da sıraladı.

Dünyanın Bitcoin'den sonraki en popüler kripto para birimi olan Ethereum, temelinde yer alan blok zinciri altyapısında gerçekleştirdiği kapsamlı güncelleme sayesinde daha önce benzeri görülmemiş ve ileriye doğru büyük bir atılım yapmış oldu. Ethereum bu hamle ile Proof of Work (PoW) konsensüsü ile çalışan Ethereum blok zinciri, Proof of Stake (PoS) modeline geçecek. Bu geçişin, eski model, yavaş çalışan ve çalışırken bulunduğu ortamı kirleten bir bilgisayardan daha yeni, daha hızlı ve daha düşük enerji tüketen bir bilgisayara geçiş gibi düşünülebileceğini belirten Yorak şunları söylüyor:





"Merge, Ethereum teknolojisi için heyecan verici bir gelişme. Çünkü bu geçiş ile Ethereum ağında ölçeklenebilirliğin artırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve güvenliğin maksimuma çıkarılması hedefleniyor."

Geri sayım tamam, şimdi Ethereum 2.0 zamanı

6 Eylül'de tamamlanan Bellatrix Upgrade'in ardından Paris Upgrade'in bugün tamamlanması ile Ethereum 2.0 sürecine geçildi.

Ethereum.org'da son derece karmaşık bir süreç olan söz konusu güncelleme işlemi ile ilgili açıklayıcı içerikler, konunun ilgilenen herkes tarafından anlaşılabilmesini hedefliyor. Temel olarak Ethereum güncellemesi ile halihazırda paralel olarak çalışmakta olan iki zincir birleşmiş oldu. Bu güncelleme ile Ethereum ana ağının temelinde yer alan Ethereum blok zincirinin, 'Beacon Chain' ile birleştiğini belirten Yorak, "Ethereum ana ağı, geliştiricilerin blok zinciri ağındaki 'yürütme katmanı' olarak adlandırdığı katmandır." ifadelerini kullandı. Yorak, değerlendirmesinde şu analizi yapıyor:

"Ethereum Merge, yani birleşme ve güncellemesi, Ethereum'un deflasyonist hale gelmesi ve günümüzde çok önemli hale gelen enerji kullanımı açısından oldukça kritik bir güncelleme adımı. Çünkü bu birleşmenin ardından Ethereum ağında yıllık token ihracı yaklaşık %90 oranında azalacak. Bu azalmayla birlikte Ethereum'un enflasyonu büyük ölçüde düşecek ve Bitcoin'den daha az bir seviyeye gelmiş olacak. Hem Merge hem de EIP1559 protokolünün katkısı ile mekanizma Ethereum yakımını arttıracağı için arzdaki yukarı yönlü eğri zamanla ivmesini kaybedecek ve arz ters yönlü azalışa evrilecek. Bu da arz-talep dengesinden dolayı fiyat üzerinde pozitif etki oluşturması bekleniyor."

Merge güncellemesinin aslında beş aşamadan oluşan bir güncelleme setinin ilk adımı olduğunu vurgulayan Yorak, Ethereum tarihinin en karmaşık ve kritik güncellemesi ile ilişkin beklentilere de değindi. Merge süreci ile Ethereum fiyatında 13 Temmuz ile 13 Ağustos tarihleri arasında %100'lük bir prim yaşandığını belirten Yorak, çeşitli çevrelerde bugün Ethereum fiyatında radikal yükselişler olacağına yönelik beklentiler olduğuna ancak bu beklentilerin gerçekçi bir yaklaşım olmayabileceğine işaret etti. Yorak şu değerlendirmede bulundu:

"Ethereum birleşme ve güncelleme süreci, Ethereum ekosistemindeki sıkıntıları çözen ve sisteme yenilik getiren bir setin ilk adımı olduğu için uzun vadede fiyata pozitif etki etmesi beklenebilir. Nitekim kısa vadeli yatırımcılar için de güzel bir gelişme mevcut. Merge sonrası 6-12 aylık dönemde kilitli ETH'lerden kaynaklı fiyat üzerindeki satış baskısında azalma beklenebilir."

Ethereum Merge hakkında doğru bilinen yanlışlar

Alper Samet Yorak, Ethereum blok zincirinde gerçekleşecek olan Merge güncellemesi ile ilgili çok fazla bilginin dolaştığını ancak bunlardan bazılarının doğru olmadığına da dikkat çekti. "Böylesine karmaşık bir blok zinciri yükseltmesi bazı riskleri de beraberinde getiriyor" diyen Yorak kripto para dünyasında Ethereum Merge hakkında dolaşımda olan bazı yanlış değerlendirmeleri de şöyle sıraladı:

Ethereum İşlem Ücretleri (Fee) Düşecek

Merge ile ilgili en büyük yanılgılardan birisi olan işlem ücretlerinin düşeceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Ölçeklendirme sorunu Merge ile kısa vadede çözüme ulaşacak bir durum değil. Merge ile başlayan ve beş adımdan oluşan bir güncelleme seti elbette Ethereum işlem ücretlerinde bir düşüşü sağlamayı da amaçlıyor, ancak bunun gerçekleşeceği aşama Merge değil. Merge, yalnızca Ethereum blok zincirinin konsensüs mekanizmasını değiştirecek, yani PoW'dan PoS'ye geçişi sağlayacaktır.

İşlem Hızı Artacak

Merge ile işlem hızında kısmi bir düzelme meydana gelecek olsa da bu radikal bir işlem hızı artışı olmayacaktır. Çünkü bir işlemin hızı, ağırlıklı olarak bir bloğun sonuçlandırılma hızı ile ölçülür. Şu anda PoW ile ortalama 13-14 saniyede sonuçlanan bir blok, PoS ile yaklaşık 12 saniye aralıklarla sonuçlanacak ve yayınlanacaktır. Dolayısıyla Merge aşamasında işlem hızlarında kullanıcıların rahatlıkla fark edeceği bir değişim gerçekleşmeyecektir.

Merge ile Stake Edilen Ethereum'ların Kilidi Açılacak ve Çekilecek

Stake konusu Merge ile doğrudan entegre olan bir konu değildir. Stake edilen Ethereum'lar, bugüne kadarki stake ödülleri ve Merge'den sonra verilecek Ethereum'lar herhangi bir kilit açılma veya çekilme olanağı olmadan Beacon Chain'de kilitli kalacaktır.

Bitay Analisti Alper Samet Yorak'ın konuyla ilgili değerlendirmesine Bitay Akademi aracılığıyla erişilebiliyor.

Bitay Hakkında

Türkiye'nin global kripto para borsası Bitay, gelişmiş dijital para alım ve satım işlemlerinin yapılmasını sağlayan ileri düzey trade sistemini hem web hem de mobil uygulama olarak sunan borsadır. Türkiye'deki en yüksek ürün çeşitliliğine ve piyasa hacim derinliğine sahip olan Bitay'ın altyapısı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Desteği ile Teknopark'ta araştırma-geliştirme projesi olarak geliştirilmiştir.

BITAY Coin

Bitay tarafından geliştirilen ve Türkiye'den globale açılmış ilk yerel coin unvanına sahip BITAY Coin kripto para birimlerinin düşüşte olduğu bir dönemde yükselen tek kripto para birimi olarak 2022'nin 1. çeyreğinde kripto para borsalarındaki yerini aldı.