Etiket kuralına uymayanlara 210.5 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı tüketicilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde girişe ve masaya menü konulması zorunluluğu kapsamında denetimlerini artırdı. Ocak-ağustos döneminde fiyat etiketi ve listelerinin denetimleri kapsamında 221 bin 634 işletmeye 210.5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Fiyat etiketi denetimleri kapsamında söz konusu dönemde İstanbul'da 27 bin 238 iş yerinde yapılan denetimlerde 48 bin 359 aykırılık tespit edildiği ve toplam 96.1 milyon TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. Turizm gelirleriyle ön planda olan Antalya'da ise 14 bin 861 iş yerinde yapılan denetimlerde 7 bin 941 aykırılık tespit edildiği ve 8.1 milyon TL para cezası uygulandığı belirtildi.