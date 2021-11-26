Etiketler artık daha kolay okunacak

Tarım ve Orman Bakanlığı
, gıda etiket yönetmeliğinde değişikliğe gidiyor. Hazırlanan taslağa göre, gıda etiketlerinde yanıltıcı ifade, isim ve görseller kullanılamayacak. Yönetmelik değişikliği konusunda, ilgili bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, sektör ve tüketici temsilcileri gibi tüm paydaşlar görüşünü bir ay içinde bildirebilecek. Taslak, görüşlerin alınmasının ardından oluşturulan alt komisyonda değerlendirilecek ve daha sonra Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunda ele alınacak. Komisyonda son şekli verilecek olan düzenleme, Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli
'nin onayının ardından Resmi Gazete
'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
DAHA BÜYÜK YAZILACAK
Taslak düzenlemeye göre, gıda etiketlerinde yanıltıcı ifadeler, isimler, görseller kullanılamayacak. Gıdanın adı ve içindekiler bilgisi mevcut düzenlemeye göre ambalajın boyutuna bağlı olarak 2.5 kat daha büyük yazılacak. Tüketiciler tarafından benzer gıdalarla karıştırılabilecek gıdalarda yanıltıcı görsel, isim ve ifade kullanılmayacak. Üretiminde meyve veya sebze yerine sadece aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aroma verici ile ilgili görsel bulunamayacak.
İFADELER MERCEK ALTINDA
Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen gıdalarda, özelliklerini taşımadığı bir gıdanın adı kullanılarak, "... tadında", "... lezzeti", "... keyfi" gibi ifadeler kullanılamayacak. Bir gıda bileşeninin görselinin etikette veya ürün adında yer alması durumunda görselin olduğu her yerde veya ürün adının yanında veya altında o bileşenin miktarı en az 3 milimetre olacak şekilde yer alacak.