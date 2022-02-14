Etiketler değişti denetimler sıklaştı

Başkan
Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı KDV indiriminin uygulanmasına başlandı. Karar sonrası marketler KDV oranlarını rafa yansıttı. ŞOK
, BİM
, Carrefour
, A101
, Migros ve Tarım Kredi Marketler binlerce üründe indirim yaptıklarını duyurdu. Ayrıca marketler gıda ürünlerinde de özel kampanyalar başlattıkları yönünde bilgi verdi. Öte yandan belediye ekipleri de market ve bakkallarda denetimlere başladı. Bağcılar
, Bahçelievler ve Tuzla belediyelerine bağlı Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat denetim Müdürlüğü ekipleri de sahaya inerek marketlerde KDV denetimi yapmaya başladı. Denetimde vatandaşların aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan ile Zabıta Müdürü Zikri Kılıç etiketleri denetledi. İndirimdeki farkı görmek için 11 parçalık alışveriş yaptıklarını belirten Bağcılar Zabıta Müdürü Zikri Kılıç, "Etiket ve kasa fiyatları karşılaştırıldığında tekrar aynı alışverişi yaptığımızda KDV oranlarının kasada yüzde 8'den yüzde 1'e düştüğünü gördük" dedi.
Mustafa KAYA - Barış SAVAŞ - Ali ALTUNTAŞ - Mehmet YILDIRIM - Tolga YANIK - Özgür ÖZDEMİR - Bekir COŞKUN/
SABAH