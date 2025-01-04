Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları’ndan Sosyal Dayanışma: İyilik ve Yaşam Festivali

Beşiktaş'ta TED AD Okulu hizmetleri kapsamında bulunan Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları ilkokul öğrencilerinin yetenek akademileri derslerinde, ortaokul öğrencilerinin sosyal kulüp derslerinde ürettikleri ürünleri geleneksel olarak her yıl düzenledikleri İyilik ve Yaşam Festivali'nde sergiliyor. Sergilenen bu ürünler veli ve misafirlerin katıldığı İyilik ve Yaşam Festivali'nde alıcı buluyor. Alınan ürünlerden elde edilen gelirler her yıl ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarına destek oluyor.

İyilik ve Yaşam Festivali her yıl geleneksel olarak aralık ayı içerisinde ELEV Eğitim Vakfı Okulları tarafından Etiler kampüsünde gerçekleştiriliyor. Bu yıl da ELEV TED AD Okulları olması sebebi ile elde edilen gelirler TED Burs fonuna bağışlanması karar alındı. ELEV Eğitim Vakfı İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenciler yetenek ve ilgi alanlarına göre seçmeli dersler alıyor. Bu seçmeli derslerde dersin kazanım ve kapsamına uygun olarak çeşitli ürünler çıkarıyor inşa ediyor. Güzel sanatlar, bilişim teknolojileri, teknoloji tasarım, ekoloji ve mutfak sanatları atölyelerinde uygulanan müfredatlar ile öğrenciler yaşam deneyim becerilerini geliştiriyor.

ELER EĞİTİM VAKFI BAŞKANI DR. ERKAN ŞAHİN: EĞİTİM, TOPLUMSAL KALKINMANIN TEMEL TAŞIDIR

Eler Eğitim Vakfı (ELEV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Şahin, eğitim ve toplumsal kalkınma arasındaki güçlü bağa dikkat çekerek, eğitimin toplumların gelişimindeki kritik rolünü vurguladı. Dr. Şahin, toplumun her alanına eğitim öğretim olanaklarının ulaşmasının gerektiğini belirtti.

Eğitimin sadece bireylerin değil, toplumların da geleceğini şekillendiren bir araç olduğunu ifade eden Dr. Şahin, "Eğitim, toplumsal kalkınmanın temel taşlarından biridir. Eğitimin her alana yayılması, sosyal eşitsizlikleri azaltır ve toplumsal refahı artırır. Bu hedeflere ulaşabilmek için hepimize büyük görevler düşüyor" dedi.

Dr. Şahin, sivil toplum kuruluşlarının bu süreçteki önemli rolünü de dile getirdi. "Sivil toplum kuruluşları, toplumun her kesimine ulaşarak, eğitimde fırsat eşitliği oluşturma da büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Eler Eğitim Vakfı olarak bizler, dayanışma projeleriyle bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, toplumun genel kalkınmasına büyük katkı sağlar" şeklinde konuştu.

İyilik ve Yaşam Festivali her yıl geleneksel olarak Aralık ayı içerisinde ELEV Eğitim Vakfı Okulları tarafından Beşiktaş'ta bulunan Etiler kampüsünde gerçekleştiriliyor. Sivil toplum kuruluşlarının toplum için önemine de değinen öğretmenler, sosyal dayanışmayı yıl boyu devam eden bir proje olarak öğrencilerine deneyim kazandırıyor. Sadece öğrencilerle de kalmayıp velilerin de katılımını sağlayarak çok katılımlı sosyal dayanışma projesi uyguluyor.

Festival için okul yönetici ve öğretmenleri kurum olarak, bir sosyal sorumluluk projesi ile sivil toplum kuruluşlarına destek sağlamaya her zaman hazır ve heyecanlı olduklarını paylaştı. TED AD ELEV Eğitim Vakfı Okulları, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri ile birlikte iyi bir eğitim haritasında temel ilkeleri esas alırken çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de imza atmaya devam ediyor.