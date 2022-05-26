Etiyopya’dan yatırım çağrısı

Büyükelçi Adem Mohammed Mahmud, beraberinde Etiyopya Adana Fahri Konsolosu Yusuf Can Dağtekin ve bir heyetle geldiği Adana Hacı Sabancı Organize sanayi Bölgesi'ndeki Abdioğulları firmasında yönetim kurulu üyesi ve Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sütcü'den, üretimlerine ilişkin bilgi aldı.

Abdioğulları A.Ş'nin faaliyetlerinden söz eden Salih Sütcü, "Polipropilen ve Polietilen hammaddeleri ile üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerimizi, ABCO markası ile ülkemizin dört bir yanında, pazarın ihtiyaçlarını karşılamak ile birlikte, FİLPA markamız ile de Dünya'da 4 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktayız. Bunların arasında 10 kadar da Afrika ülkesi bulunmaktadır. Etiyopya'ya da daha öne birkaç ihracat gerçekleştirdik" dedi.

Tesisleri gezen Büyükelçi Adem Mohammed Mahmud ise Etiyopya ile potansiyel işbirliği alanlarının başında tarımsal üretim ve tekstil geldiğini belirtti. Abdioğulları'nın ürettiği çimento torbaları ile tarım sektörüne yönelik yenilikçi ambalajları yakından inceleyen Büyükelçi, bunlara ülkesinde ihtiyaç bulunduğunu bildirdi. Abdioğulları A.Ş firmasını Etiyopya'ya yatırım yapmaya davet eden Büyükelçi Adem Mohammed Mahmud, ülkesinde yatırım yapan girişimcilere sunulan imkanlar ve devlet destekleri hakkında da bilgi verildi.