Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Etiyopya’dan yatırım çağrısı
Giriş Tarihi: 26.5.2022 12:37 Son Güncelleme: 26.5.2022 12:40

Etiyopya’dan yatırım çağrısı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Etiyopya’dan yatırım çağrısı

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud, Türkiye'nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş firmasına ülkesine yatırım yapma çağrısında bulundu.

Büyükelçi Adem Mohammed Mahmud, beraberinde Etiyopya Adana Fahri Konsolosu Yusuf Can Dağtekin ve bir heyetle geldiği Adana Hacı Sabancı Organize sanayi Bölgesi'ndeki Abdioğulları firmasında yönetim kurulu üyesi ve Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sütcü'den, üretimlerine ilişkin bilgi aldı.

Abdioğulları A.Ş'nin faaliyetlerinden söz eden Salih Sütcü, "Polipropilen ve Polietilen hammaddeleri ile üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerimizi, ABCO markası ile ülkemizin dört bir yanında, pazarın ihtiyaçlarını karşılamak ile birlikte, FİLPA markamız ile de Dünya'da 4 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktayız. Bunların arasında 10 kadar da Afrika ülkesi bulunmaktadır. Etiyopya'ya da daha öne birkaç ihracat gerçekleştirdik" dedi.

Tesisleri gezen Büyükelçi Adem Mohammed Mahmud ise Etiyopya ile potansiyel işbirliği alanlarının başında tarımsal üretim ve tekstil geldiğini belirtti. Abdioğulları'nın ürettiği çimento torbaları ile tarım sektörüne yönelik yenilikçi ambalajları yakından inceleyen Büyükelçi, bunlara ülkesinde ihtiyaç bulunduğunu bildirdi. Abdioğulları A.Ş firmasını Etiyopya'ya yatırım yapmaya davet eden Büyükelçi Adem Mohammed Mahmud, ülkesinde yatırım yapan girişimcilere sunulan imkanlar ve devlet destekleri hakkında da bilgi verildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Etiyopya’dan yatırım çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA