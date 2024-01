Etkinlik turizminin yeni adresi KKTC olacak

20 Temmuz2023'te tamamlanan yatırımla yolcu kapasitesi 800 binden 10 milyona çıkan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı, Kıbrıs'taki turizmcilerin de hedefini yükseltti. Alternatif turizmi geliştirmeye odaklanan sektör oyuncuları, artık MICE turizminde de (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions- Toplantı, Etkinlik, Konferans ve Fuar) iddiasını ortaya koyuyor. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran turizmciler, 5-7 Ocak tarihleri arasında MICE sektörünün en büyük etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 14 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip MICE sektörünün 'Oscar'ları olarak bilinen Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards, Elexus Hotel'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Dream Project tarafından 12'nci kez düzenlenen etkinlikte, ulusal ve uluslararası kurumsal firmalar, etkinlik ajansları, oteller, acenteler, turizm ve etkinlik sektörü profesyonelleri bir araya geldi. 300'ü aşkın firma, 3 bin 500'ün üzerinde B2B toplantı gerçekleştirirken, organizasyonun gala gecesinde 24 kategoride kongre, toplantı, etkinlik ve turizm sektörünün en iyilerini ödüllendirildi.Ödül Töreninde 'En İyi Başarı Ödülü'nü Elexus adına alan Elexus Hotel Genel Müdürü Görkem Aydıner, "Elexus Ailesi olarak KKTC'nin turizm potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu ödül de bunun en iyi göstergelerinden" dedi. Havalimanının kapasite artışıyla birlikte 2 milyon turist hedefi konulduğunu hatırlatan Aydıner, "Türkiye ve Kıbrıs'taki ekonomik dalgalanmalara ve artan enflasyonun turizmi etkilemesine rağmen, gelecekte bu zorluğun üstesinden geleceğimize ve bu etkinin azalacağına dair olan inancımızı yitirmedik, kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.Dream Project CEO'su Volkan Ataman da, 55 sektörle etkileşim halinde olan, ülke tanıtımındaki rolü ve 14 milyar dolarlık ticari hacmi ile ekonomiye önemli katkısı olan MICE sektörü açısından Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards'ın büyük önem arz ettiğinden bahsetti. Ataman, "Fuar ve ödül organizasyonlarımızla birlikte bugüne kadar toplam da 21'nci kez düzenlediğimiz ACE of M.I.C.E. etkinliğimizin son durağı Kıbrıs oldu. Burada 300'ü firmayı bir araya getirdik. 3 bin 500'ü aşkın B2B etkinlik gerçekleştirdik" diye konuştu. Kıbrıs'ta MICE sektörünün gelişimine de katkı sunmak istediklerini anlatan Ataman, "Alanında uzman konuşmacılarımızla Kıbrıs MICE pazarının aldığı payın ve bu alandaki bilinirliğinin artırılması için neler yapılması gerektiğini konuştuk" şeklinde konuştu.ErcanHavalimanı'nın kapasitesinin artırılması turizm verilerine de pozitif yansıdı. Kıbrıs Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde hava ve deniz yolu ile KKTC'ye 1 milyon 272 bin 218 turist gelirken bu sayı 2023 yılının 11 ayında yüzde 32.7 artarak 1 milyon 687 bin 929'a yükseldi. Verilere göre TC uyruklularda yüzde 38.7 diğer yabancı uyruklularda ise yüzde 11.6 oranında bir artış görüldü.