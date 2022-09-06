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Giriş Tarihi: 6.9.2022

Euro 20 yılın dibinde

Euro 20 yılın dibinde
Avrupa'daki enerji krizi kıtanın ortak para birimini 20 yılın en düşük seviyesine geriletti. Yeni haftanın ilk işlemlerinde euro, dolar karşısında ilk kez 0.98'e kadar geriledi. En son bu seviye 2002'de olmuştu.
Rusya'nın AB'ye doğalgaz akışını süresiz kesmesi, bölgede artan enflasyon, resesyon beklentileri euronun güç kaybını artırıyor. AB ve ABD merkez bankaları faiz artırarak enflasyonu dizginlemeye çalışsa da kısa vadede bu süreçten olumlu bir netice alınamadı.

BORSALAR DÜŞTÜ
Enerji krizinin Avrupa ekonomisini resesyona sokacağı beklentilerinin güçlenmesiyle Avrupa borsaları düştü. 47 ülkedeki hisseleri izleyen MSCI dünya hisse senedi endeksi yüzde 0.4 düştü. Avrupa'nın STOXX 600 endeksi, yedi haftanın en düşük seviyesine geldi.
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Euro 20 yılın dibinde
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