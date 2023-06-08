Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Euro Bölgesi resesyona girdi
Giriş Tarihi: 9.6.2023

Euro Bölgesi resesyona girdi

Euro Bölgesi resesyona girdi
AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından dün açıklanan verilere göre 19 üyeli Euro Bölgesi ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.1 daralarak, teknik olarak resesyona girdi. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0.1 daralmıştı. Böylece ilk çeyrekteki yüzde 0.1 daralmanın ardından bölge ekonomisi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilen teknik resesyona girmiş oldu. Avrupa'nın lokomotifi Almanya'da GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla 0.3 azaldı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Euro Bölgesi resesyona girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA