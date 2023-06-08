Euro Bölgesi resesyona girdi

AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından dün açıklanan verilere göre 19 üyeli Euro Bölgesi ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.1 daralarak, teknik olarak resesyona girdi. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0.1 daralmıştı. Böylece ilk çeyrekteki yüzde 0.1 daralmanın ardından bölge ekonomisi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilen teknik resesyona girmiş oldu. Avrupa'nın lokomotifi Almanya'da GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla 0.3 azaldı.