Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Euro Bölgesi’nde durgunluk derinleşiyor
Giriş Tarihi: 24.9.2022

Euro Bölgesi’nde durgunluk derinleşiyor

Euro Bölgesi’nde durgunluk derinleşiyor
EURO Bölgesi S&P Global'in satın alma müdürleri endeksi (PMI), ağustos ayındaki 48.9 puandan eylül ayında 48.2'ye geriledi. Endeksin 50'nin üstünde olması büyüme, 50'nin altında olması daralmanın işareti. Tüm göstergeler resesyonun belirginleştiğini gösteriyor. S&P Global Market Intelligence'ın baş ekonomisti Chris Williamson, "Şirketler iş koşullarının kötüleştiğini ve artan enerji maliyetlerine bağlı olarak fiyat baskılarının yoğunlaştığını bildirirken Euro Bölgesi'nde resesyon kapıda" dedi. Euro Bölgesi'nde göstergelerin 2022'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 0.1'lik daralma ve dördüncü çeyrekte keskin düşüşe işaret ettiğini söyleyen Williamson, "Ekonomi, küresel mali krizden bu yana pandemi dışında görülmeyen bir oranda kötüleşirken, Almanya en zorlu koşullarla karşı karşıya" vurgusunu yaptı. Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da ağustosta 46.9 puan olan PMI, eylülde 45.9 puana gerileyerek Mayıs 2020'den beri en düşük seviyeye indi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Euro Bölgesi’nde durgunluk derinleşiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA