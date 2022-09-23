Euro Bölgesi’nde durgunluk derinleşiyor

EURO Bölgesi S&P Global'in satın alma müdürleri endeksi (PMI), ağustos ayındaki 48.9 puandan eylül ayında 48.2'ye geriledi. Endeksin 50'nin üstünde olması büyüme, 50'nin altında olması daralmanın işareti. Tüm göstergeler resesyonun belirginleştiğini gösteriyor. S&P Global Market Intelligence'ın baş ekonomisti Chris Williamson, "Şirketler iş koşullarının kötüleştiğini ve artan enerji maliyetlerine bağlı olarak fiyat baskılarının yoğunlaştığını bildirirken Euro Bölgesi'nde resesyon kapıda" dedi. Euro Bölgesi'nde göstergelerin 2022'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 0.1'lik daralma ve dördüncü çeyrekte keskin düşüşe işaret ettiğini söyleyen Williamson, "Ekonomi, küresel mali krizden bu yana pandemi dışında görülmeyen bir oranda kötüleşirken, Almanya en zorlu koşullarla karşı karşıya" vurgusunu yaptı. Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da ağustosta 46.9 puan olan PMI, eylülde 45.9 puana gerileyerek Mayıs 2020'den beri en düşük seviyeye indi.