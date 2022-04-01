Euro Bölgesi’nde enflasyon durmuyor

Artan enerji maliyetleri Avrupa'da enflasyonu zirveye taşımaya devam ediyor. Avrupa istatistik ofisi Eurostat'ın ön verilerine göre, manşet enflasyon martta yıllık bazda yüzde 7.5 oldu. Şubatta enflasyon yüzde 5.9'du. Analistler, mart enflasyonunu yüzde 6.6 bekliyordu. Verilere göre, fiyatlardaki artış savaş nedeniyle artan enerji ve gıda fiyatlarından kaynaklandı. Enflasyon özellikle dört üye ülkede çift haneli rakamlara ulaşmış durumda. Litvanya yüzde 15.6 ile lider. En düşük oran, enflasyonun yüzde 4.6 arttığı Malta'da kaydedildi. Ancak bu bile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hedefinin iki katından fazla. ECB'nin hedefi olan yüzde 2'ydi. Almanya'da enflasyon yüzde 7.6, Fransa'da 5.1, İtalya'da 7 ve İspanya'da 9.8 arttı.