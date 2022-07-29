Euro enflasyonundan yeni rekor

Avrupa ülkeleri bir taraftan gaz kıtlığıyla boğuşurken diğer yandan da enflasyon rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay yüzde 8.6 olarak gerçekleşen Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 8.9 arttı. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonla mücadele için 50 baz puan faiz artırımına gitmişti. Haziranda yavaşlayan çekirdek enflasyon da yüzde 4 ile rekor kırdı.Bölge ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde enflasyondaki yükselişe rağmen yüzde 0.7 büyüdü. Büyüme yıllıklandırılmış bazda da yüzde 4 oldu. GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İspanya'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 1, Fransa'da yüzde 0.5 artarken Almanya'da sabit kaldı. Yıllık bazda ise GSYH, Almanya'da yüzde 1.5, Fransa'da 4.2, İtalya'da 4.6 ve İspanya'da yüzde 6.3 yükseldi.AVRUPA'DA kamu borcu da uzun zamandır istenilen seviyede tutulamıyor. 1993'te imzalanan Maastricht Kriterleri'ne göre yüzde 60 olması gereken kamu borcunun gayrisafi milli hasılaya oranı, Euro Bölgesi'nde ilk çeyrekte yüzde 95.6 oldu. 14 ülkenin borcu kriterlerin çok üzerinde. Yunanistan'da bu oran yüzde 189, İtalya'da 152, Portekiz'de 127, İspanya'da 117, Fransa'da 114, Belçika'da 107.