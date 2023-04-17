Europower’ın halka arzında rekor kırıldı

Geçen hafta 585 bin yeni yatırımcının geldiği Borsa İstanbul'da halka arzlara ilgi kesintisiz sürüyor. Europower Enerji'nin geçen hafta gerçekleştirilen halka arzının sonuçları açıklandı. Şirket toplam 60 milyon adet hisseyi, 40.60 liradan halka arz etti. Büyüklüğü 2 milyar 436 milyon TL olan halka arza toplamda 4.83 kat talep geldi. Talebin büyüklüğü 9.8 milyar TL olarak gerçekleşirken 2 milyon 118 bin 379 yatırımcıya hisse satılarak rekor kırıldı. Nüfusun yüzde 2.5'i şirkete ortak oldu. 14 yaş üstü nüfus baz alındığında ise bu oran yüzde 3.2 olarak gerçekleşti. Hisselerin yüzde 83.33'ü bireysel yatırımcılara, yüzde 2.5'i grup çalışanlarına ve yüzde 14.17'si kurumsal yatırımcılara satıldı. Bireysel yatırımcılar 3.38, grup çalışanları 2 ve kurumsal yatırımcılar 12.17 kat talep gösterdi.Öte yandan Graintürk Tarım'ın halka arzı da bugün başlayıp, yarın sona erecek. Sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek arzda 25 milyon adet hisse, 17.60 liradan satılacak. Halka arz büyüklüğü 440 milyon TL olacak. CW Enerji'nin halka arzı ise 26-28 Nisan'da yapılacak. Halka arzın büyüklüğü 3 milyar 258 milyon TL olacak.