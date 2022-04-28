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Giriş Tarihi: 28.4.2022 10:09

Ev Hanımları Platformu, İstanbul'un 3 ilçesinde iftar verdi

Ev Hanımları Platformu, İstanbul’un 3 ilçesinde iftar verdi

Hayırsever hanımlardan oluşan platform üyelerince İstanbul'un 3 ilçesinde iftar programı düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin eşi Özlem Nebati'nin de aralarında bulunduğu Ev Hanımları Platformu üyeleri Fatih, Güngören ve Avcılar'da 1000 kişilik iftar programı organize etti.

Geleneksel olarak düzenlenen iftar programının Fatih'teki adresi Mihrimah Sultan Camisi oldu.

Özlem Nebati, caminin avlusunda düzenlenen programda, bir araya geldiği davetlilerle iftar açtı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Ev Hanımları Platformu, iftar programlarının yanı sıra ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek yardımda bulunuyor.

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Ev Hanımları Platformu, İstanbul'un 3 ilçesinde iftar verdi
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