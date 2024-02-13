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Giriş Tarihi: 14.2.2024

Ev hanımlarına finans akademisi geliyor

Ev hanımlarına finans akademisi geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal okuryazarlık düzeyi düşük yatırımcıların sermeye piyasalarında temkinli olması uyarısınhda bulunarak, "Sermaye piyasalarında finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz. Finansal Okuryazarlık Portalı, Sermaye Piyasaları ve Finans Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Finans Akademisi ile ev hanımlarına yönelik eğitim gibi projeleri hayata geçiriyoruz" dedi. Finans teknolojisindeki hızlı değişim ve dönüşümün, yeni finansal enstrümanlar, ponzi sistemi gibi hususların finansal bilginin önemini artırdığına işaret eden Şimşek, pek çok ülkenin finansal okuryazarlık bilincini yükseltmeye yönelik faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

FARKINDALIK ARTIYOR
Şimşek, finansal okuryazarlığın artırılması yoluyla hane halkı ve firmaların tasarruf yapma farkındalığının artırılacağını ifade ederek, "Tüyo ve duyum adı altında yanlış yönlendirmelere karşı savunmasız kalan söz konusu yatırımcıların zarara uğradığı görülüyor. Düşük finansal okuryazarlık seviyesindeki bireyler risk yönetimi yapmakta zorlanıyor" dedi.
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Ev hanımlarına finans akademisi geliyor
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