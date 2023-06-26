Ev kadınlarına emeklilik desteği

EV kadınlarına emeklilik desteğine ilişkin düzenleme de Meclis'e gelecek. Ev kadınlarının emekliliğine destek sağlanacak, emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecek. Ev kadınlarının emekliliğini desteklemek amacıyla isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak. En düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının 3 bin 218 liralık priminin 1.609 lirasını devlet verecek. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabilecek, kendisi ve bakmakla yükümlü oldukları da sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanacak.