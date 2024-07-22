Ev kadınlarından girişimci liderlere: E-ticarette ilham veren yolculuk

Bu bağlamda, kadınların iş gücüne daha fazla katılımını sağlamak için çeşitli girişimcilik ve istihdam olanakları sunulmaktadır. E-ticaret platformları, kadın girişimcileri destekleyen ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları için önemli fırsatlar sunan öncü mecralardan biridir.

2021 yılında e-ticaret sektöründe bağımsız temsilci olarak çalışmaya başlayan Sema Güven Tan, kariyer basamaklarını emin adımlarla aşarak ya da 2 milyon TL cirolara ulaşmayı başardı. Tan, bugün 2500'den fazla kadından oluşan güçlü bir ekibi yönetiyor ve hedefi, daha yukarılara ulaşmak.

Tan, e-ticarete katıldığı günden bu yana, doğal ve bitkisel içeriklerle sağlıklı yaşam ürünleri sunan bu platform ile büyük başarılara imza attı. Kariyerinde hızlı ilerleme kaydeden Sema, liderlik vasıfları ve azmiyle Türkiye genelinde büyük bir etki yarattı. Şu anda Türkiye'nin 70 ilinde temsilcileri bulunan Tan, tüm illerde temsilcilik sağlamayı ve kadın istihdamını Edirne'den Hakkari'ye, Samsun'dan Mersin'e her yerde güçlendirmeyi hedefliyor.

Sema Güven Tan, "E-ticarete katıldığımda, sermayesiz girişimcilik fırsatının sunduğu olanaklarla kendi işimi kurma ve büyütme şansını yakaladım. Bu süreçte, ekibimle birlikte büyük başarılara imza attık ve kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı olduk. Hedefim, Türkiye'nin her ilinde temsilcilik sağlayarak kadın istihdamını daha da artırmak ve daha fazla kadına bu fırsatı sunmak" dedi.

E-ticaret platformları, ev kadınlarının istihdamı konusunda önemli katkılar sağlayarak, sermayesiz girişimcilik imkanı sunmakta ve insanlara iş kurmada büyük olanaklar tanımaktadır. Ofise gitmeden, lokasyondan ve zamandan bağımsız özgür iş imkanları sağlayan bu platformlar, Sema Güven Tan gibi birçok kadının başarı hikayesinin yazılmasına vesile olmaktadır.