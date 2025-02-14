Ev satışları yıla artışla girdi

Türkiye'de konut satışları 2025 yılına hızlı giriş yaptı. Son aylarda artan faiz indirimleri beklentisiyle yeniden harekete geçen tüketici konut satışlarını da hareketlendirdi. Ocakta ülke genelinde konut satışları yüzde 39.7 artışla 112 bin 173 oldu. Ocak 2020'de gerçekleşen 113 bin 615 adetlik satıştan sonra en yüksek ikinci ocak ayı rakamına ulaşıldı.

KREDİLİ SATIŞLAR ARTTI

Türkiye genelinde kredili konut satışları ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 182.8 artarak 16 bin 726 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 14.9 olarak gerçekleşti. Böylece son 19 ayın en yüksek kredili satış oranı görüldü. Peşin ve senet gibi diğer konut satışları ise yüzde 28.3 artarak 95 bin 447 oldu. İlk el konut satış sayısı ocakta yıllık yüzde 29.8 artarak 32 bin 785 oldu. İkinci el konut satışı ise yüzde 44.2 artarak 79 bin 388'e çıktı. KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, "2025'e iyi bir başlangıç yapıldığını düşünüyoruz. Ancak konut satışlarının ideal seviyelere gelebilmesi için faizlerin yüzde 1'lere gerilemesi sağlanmalı" dedi.