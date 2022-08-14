Ev yapmak isteyenlere 7 ilde 98 arsa

"ARSANI al evini kendin yap" projesiyle 7 ilde 98 arsa, 23 Ağustos'ta vadeli, KDV'den muaf olarak açık artıma ile satışa çıkarıyor. Türkiye'nin dört bir yanında konut inşası devam ederken Ağustos ayında İller Bankası, yurt genelinde 7 ilde 98 konut ve ticari arsasını satışa çıkardı. Ankara'da 18, Denizli'de 13, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 4, Mersin'de 2, Muğla'da 19 ve Samsun'da 1 adet olmak üzere toplam 98 konut, ticari ve muhtelif nitelikli arsa açık artıma ile satılacak. Muğla'da arsa fiyatları 100 bin TL ile başlarken Denizli'de 380 bin TL'den, İstanbul'da ise 860 bin TL'den başlayarak açık artırmaya çıkıyor. Açık artırma 23 Ağustos Salı saat 10.30'da yapılacak. Muğla / Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu ve Ankara Bilkent Otel Konferans Merkezi'nde yapılacak. 7 ildeki 98 arsa satışını İller Bankası adına, Emlak Müzayede internet sitesinden açık artırma ile gerçekleştirecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek.