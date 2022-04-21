Ev yenileme pazarı 2028’de 1 trilyon doları aşacak

Pandemiyle büyük ivme yakalayan küresel ev yenileme pazarının, 2028'e kadar 1 trilyon doları aşması bekleniyor. Türkiye'de de benzer bir seyir görülürken, sıcakların yaklaşmasıyla gözler Ege ve Akdeniz sahillerine çevrildi. Yazlık evlerde tadilatların başladığı bu dönemde, ev dekorasyonundaki yeni trendler de gündeme geldi.

Pandemi ev dekorasyonunda devrim yaratmaya devam ediyor. 2 yılı aşkın süredir evlerde daha fazla zaman geçirilmesi tadilat, yenileme ve dekorasyon alanlarında hareketliliğe kapı aralıyor. Türkiye'de de benzer bir seyir görülürken, sıcakların yaklaşmasıyla gözler Ege ve Akdeniz sahillerine çevrildi. Yazlık evlerde tadilatların başladığı bu dönemde, ev dekorasyonundaki yeni trendler de gündeme geldi.

DÜNYA ÇAPINDA EV YENİLEME PAZARI 800 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Brandes Sencere Research'ün konuya dair gerçekleştirdiği araştırmalar, dünya çapında 2021'de 800 milyar dolara yaklaşan ev yenileme pazarının, 2028 sonunda 1 trilyon dolar sınırını aşacağını gösteriyor. Pandeminin etkisiyle artan sıfır konut fiyatları, talepleri ikinci ele yönlendirirken, ev dekorasyonuna yatırımlar gün geçtikçe büyüyor.

Geç gelen baharla birlikte yazlık evlerde de tadilat dönemi başladığına dikkat çeken Seramiksan Direktörü M. Süreyya Çağlar, "Kışlık evlerde yapılan tadilatlar yerini yazlık evlere bıraktı. Uzaktan çalışma imkanıyla birlikte daha uzun süre kalınabilen yazlık evlerin, büyüyen ev yenileme pazarındaki payı oldukça yüksek. Bunu bölgeden aldığımız artan siparişlerle takip edebiliyoruz" dedi.

YENİ YILIN TRENDİ RENKLİ MERMERLER OLDU

Yaz aylarının rüzgarını arkasına alan tadilat ve yenilemelerin, dekorasyon trendlerini de yakından takip ettiğini söyleyen M. Süreyya Çağlar, ev sahiplerinin seçimlerinde dayanıklılığın da önemli bir kriter oluşturduğuna dikkat çekerek, "Seramiksan olarak 'İyi Tasarım Herkesin Hakkı' mottosuyla tasarladığımız yeni karo koleksiyonumuz Galaxy ile bu ihtiyaca cevap veriyoruz" dedi.

Dekorasyon trendleri listesindeki yerini her zaman koruyan mermerin görünümünü modern baskı teknolojileriyle porselen karolara taşıdıklarını belirten Çağlar, "Böylece hem doğayı koruyor hem de mermerin asaletini mekanlara daha dayanıklı ürünlerle taşıyoruz" diye konuştu.

MERMER YÜZEYLERDE EGE VE AKDENİZ SAHİLLERİNİN MAVİ VE TURKUAZI

Her dönem tercih edilen mermerin renkli versiyonlarının son yılların trendine dönüştüğünü aktaran Süreyya Çağlar, "Pandeminin etkisiyle doğayla adeta yeniden tanışan kullanıcılar, doğadan unsurları evlerinde daha fazla görmek istiyor. Biz de giderek daha fazla kişinin tercih ettiği renkli mermerleri, Galaxy porselen karo koleksiyonumuzla yüzeylere taşıyoruz. Ege ve Akdeniz sahillerinin simgesi mavi ve turkuaz tonlarındaki karolar, mekânda tazeleyici bir etki yaratıyor. 60x120 cm boyutlarında ürettiğimiz Galaxy, leke tutmaması ve kolay temizlenebilmesiyle de tercih ediliyor. Hem iç hem de dış mekanda kullanılabilen karolarla tasarım bütünlüğü yaratmak da mümkün oluyor" dedi.