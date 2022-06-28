EVDE BAKIM MAAŞI, YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK, BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir."

Ödeme günlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde ilan edilmesi bekleniyor.