Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşı Kurban Bayramı öncesi...
Giriş Tarihi: 28.6.2022 01:34

Evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşı Kurban Bayramı öncesi...

Evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşı Kurban Bayramı öncesi...

Evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri Kurban Bayramı öncesi binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Beklenen açıklama 27 Haziran tarihli Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Bu noktada ise “Evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen aylıklar yapılan açıklamaya göre Bayramdan önce hesaplarda olacak. Peki, Evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar...

Binlerce vatandaşın aldığı sosyal yardımlardan olan Evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylığı ödeme tarihleri belli oldu. Her ayın ortasına doğru gerçekleşen bu ödeneklerin bayramdan hemen önce vatandaşların hesaplarına yatacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenirken öte yandan "Evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylığı ödeme tarihleri...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Haziran: Evde bakım maaşı ödemeleri yatmaya başladı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu!

EVDE BAKIM MAAŞI, YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK, BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir."

Ödeme günlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster SMS isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası SMS kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşı Kurban Bayramı öncesi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA