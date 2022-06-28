Binlerce vatandaşın aldığı sosyal yardımlardan olan Evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylığı ödeme tarihleri belli oldu. Her ayın ortasına doğru gerçekleşen bu ödeneklerin bayramdan hemen önce vatandaşların hesaplarına yatacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenirken öte yandan "Evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylığı ödeme tarihleri...
EVDE BAKIM MAAŞI, YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK, BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir."
Ödeme günlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde ilan edilmesi bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster SMS isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası SMS kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI