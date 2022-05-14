Evde bakım ödemeleri hesaplara yatıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 278 milyon lira evde bakım yardımının bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi. Engelli vatandaşlara yönelik politikaları, aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerinin belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti: "Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 lira ödeme yapıyoruz. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 278 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlıyoruz. Bu ay 543 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanacak. Ödemeler 20 Mayıs'ta tamamlanacak. Tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."